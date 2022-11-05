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彰化11名銀髮電玩手今尬電競 縣府宣布繼續開班

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣11名年齡加起來756歲的長者今天分組打電競，縣長王惠美（右後）當啦啦隊。記者簡慧珍／攝影
彰化縣11名年齡加起來756歲的長者今天分組打電競，縣長王惠美（右後）當啦啦隊。記者簡慧珍／攝影

打電競不是少年仔的專利，彰化縣11名長者經過16堂課電競集訓，今天到員林演藝廳小劇場參加成果交流賽，選手年齡加起來756歲，分組線上廝殺，激烈程度不輸年輕人，主辦單位縣政府當下宣布，未來長者報名人數夠就開班，培養長者追得上e世代的能力和保持活力。

縣政府委託弘道老人福利基金會辦理「Senior Gamer銀色電玩手」特色專案，7名基金會年輕社工和學生先教阿公、阿婆上網，再學操作鍵盤線上對打，經過兩個月16堂的電玩遊戲「英雄聯盟LOL」培訓，高齡學員分為「百歲突擊隊」、「無敵先鋒隊」，今天下午線上競技。

82歲胡姓長者是這次最高齡選手，下課回家後，製作和記錄自己和同學上課集合而成的影片，從中熟練操作網路及電玩功能，競賽中最擅長使用線上遊戲中英雄角色「艾希」召喚峽谷下路。

黃姓長者年逾七旬，本來對孫子的線上遊戲一無所知，只能乾瞪眼，參加培訓後她開心對孫子說「阿嬤現在也在學這個耶，」孫子驚訝不已，測試幾次阿嬤真的會玩電競，現在祖孫有共同興趣和話題，不再對望無言。

「這是老少共學共玩的標竿。」縣長王惠美說，為了做好長者銜接現代化資訊，縣政府到社區開辦很多手機班，希望社區理事長、里長可以申請開辦，這次長者電競班，縣政府感謝華碩、Hyperx贊助電競用品，也感謝文化局、e吧網路電競館、Intel、Twitch、大葉大學休閒事業管理學系、中華電信、芳鄰居家護理所，協助長輩找回青春活力和自信。

阿嬤 文化局

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