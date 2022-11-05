紙風車親子劇豐原登場 盧秀燕與民歡度週末

紙風車劇團今天在豐原體育場演出「武松愛老虎」，改編「打虎」變「救虎」的劇情，傳達現代的動物保育理念，台中市長盧秀燕現場與民同樂，共度歡樂週末時光。

紙風車劇團今天帶來「武松愛老虎」親子劇，在豐原體育場演出，吸引許多家長帶著孩子前往欣賞，盧秀燕也到場同樂，並和劇中角色愛虎，一起跳舞遊行進場，宣告表演正式開始。

盧秀燕表示，台中是一座年輕、快樂幸福的城市，有很多年輕家庭，她也是媽媽，了解家長帶孩子不容易，市府在假日安排親子活動，讓大小朋友能夠前往同樂。

她指出，遇到一對爸媽今天一連參與兩場市府舉辦的親子活動，早上在太平、下午到豐原，對活動讚許有加，未來市府會舉辦更多親子活動。紙風車劇團演出「武松愛老虎」，傳遞保育動物概念，讓小朋友了解愛護動物的重要性。

豐原區公所表示，紙風車劇團演出「武松愛老虎」改編自經典故事「水滸傳」，劇情描述景陽崗下的村民們因為老虎出現而人心惶惶，陰錯陽差之下，武氏三兄弟被推派為村里代表上山打虎，展開一場有趣緊張的追逐大戰，透過劇情中武松「打虎」變「救虎」改編，傳達現代動物保育觀念。