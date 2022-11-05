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國際跑水節一跑20年 王惠美高分貝謝中央年年支持

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
參加「國際跑水節」的官員和民眾到八堡圳水道體驗跟濁水溪灌溉水競速。記者簡慧珍／攝影
參加「國際跑水節」的官員和民眾到八堡圳水道體驗跟濁水溪灌溉水競速。記者簡慧珍／攝影

2022二水國際跑水節今、明兩天在彰化縣二水鄉盛大舉辦，今天數以百計民眾在開幕典禮時走進八堡圳，體驗跟水賽跑的新鮮感，晚上跑水之夜晚會為跑水浪漫加分，明天還有納入300公尺水道當跑道的跑水馬拉松、泥田拔河和捉泥鰍等待民眾參加。

跑水節今年邁入第二十年，今天縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽、交通部觀光局副局長周廷彰、參山國家風景區管理處長曹忠猷、農田水利署彰化管理處長陳文祺與各級民代和來賓，先到八堡圳頭林先生廟主持祈福開幕儀式，祈求今、明兩跑水節平安圓滿，彰化縣五穀豐收。

縣長王惠美開宗明義表示，近年二水跑水節獲得中央大力支持，越來越多中央單位一起投入，在中央、縣府團隊、二水鄉公所共同努力之下，每年活動主題不同，上次CK-124蒸汽火車頭來二水，今年換DT－668蒸汽老火車頭出馬，希望吸引更多遊客來二水。

王惠美感謝從中央到地方，大家不分黨派發展地方特色，讓在地國際化，國際在地化，讓各國、各地的民眾喜歡來旅遊；她說，有人潮就有錢潮，這是縣府持續努力的目標，俗語說「飲水思源」、「吃果子拜樹頭」，希望藉一年一度跑水節感念300年前的林先生等先民篳路藍縷開墾拓荒，造就彰平原繁榮。

今天國王號火車來二水，接著祭典活動、神轎跑水、祈福民眾跑水，中央和地方肯定二水鄉長蘇界欽帶著鄉公所團隊配合相關活動，今天中午使用二水鄉農特產品白玉苦瓜、茄子料理的千人饗宴，今晚在水心之初大草原舉辦跑水之夜晚會，邀請知名歌手獻唱。

跑水節今、明上午8點到下午4點，約20分鐘一班兩天有接駁專車，民眾也可搭火車在二水車站下車，搭乘台鐵集集線者可在源泉車站下車，步行前往會場只要5分鐘。

兩天的「國際跑水節」今天開幕。記者簡慧珍／攝影
兩天的「國際跑水節」今天開幕。記者簡慧珍／攝影
「國際跑水節」參加民眾爭相到八堡圳水道體驗跟水賽跑的新鮮感。記者簡慧珍／攝影
「國際跑水節」參加民眾爭相到八堡圳水道體驗跟水賽跑的新鮮感。記者簡慧珍／攝影

王惠美 馬拉松

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