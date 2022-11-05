慈愛教養院舊教室超過半世紀 募款蓋新樓還差8千萬

彰化慈愛教養院長期照顧身心障礙者，因舊館教室建築物至今已超過50多年，屋況斑駁老舊、地勢低窪易積水，每逢大雨便易積水，院方規劃新建一棟地上四層樓建築物做為教室使用，不過離預計目標經費還差8千多萬，今天舉辦公益園遊會為新建大樓募資。

慈愛教養院長張明正說，隨著逐年收容服務對象增加，舊教室空間數量不足以及部分設施設備不符現今建築物無障礙設施設計規範，因此規劃在院區草坪旁新建一棟地上四層樓建築物，再將現有位於地勢低窪的舊館教室拆除，重建工程將於明年上半年動土，預計5年內完工，所需經費高達1億1千多萬元。

張明正表示，考量到營建成本上漲，因此先投入3千萬經費展開工程興建，打算邊募款邊蓋樓。因新冠肺炎疫情，過去兩年停辦園遊會，今年邁入40周年，盼今天園遊會能拋磚引玉募集經費興建大樓，讓服務對象能有更好的服務品質。