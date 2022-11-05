快訊

北市長辯論／陳時中稱「趙少康是蔣萬安最大側翼」 蔣萬安這樣回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慈愛教養院舊教室超過半世紀 募款蓋新樓還差8千萬

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化慈愛教養院舉辦公益園遊會，募款興建新大樓，民建設團支持。圖／慈愛教養院提供
彰化慈愛教養院舉辦公益園遊會，募款興建新大樓，民建設團支持。圖／慈愛教養院提供

彰化慈愛教養院長期照顧身心障礙者，因舊館教室建築物至今已超過50多年，屋況斑駁老舊、地勢低窪易積水，每逢大雨便易積水，院方規劃新建一棟地上四層樓建築物做為教室使用，不過離預計目標經費還差8千多萬，今天舉辦公益園遊會為新建大樓募資。

慈愛教養院長張明正說，隨著逐年收容服務對象增加，舊教室空間數量不足以及部分設施設備不符現今建築物無障礙設施設計規範，因此規劃在院區草坪旁新建一棟地上四層樓建築物，再將現有位於地勢低窪的舊館教室拆除，重建工程將於明年上半年動土，預計5年內完工，所需經費高達1億1千多萬元。

張明正表示，考量到營建成本上漲，因此先投入3千萬經費展開工程興建，打算邊募款邊蓋樓。因新冠肺炎疫情，過去兩年停辦園遊會，今年邁入40周年，盼今天園遊會能拋磚引玉募集經費興建大樓，讓服務對象能有更好的服務品質。

長期投入公益的藝人陳子強擔任愛心大使今天也到現場，並號其他藝人共襄盛舉，包含超級紅人榜周惠珊、愛心舞蹈陳以仁老師、三立電視台林奕妘、戲說台灣林咚咚、公益女神唐玲及喜劇泰斗元六等人，透過舞台表演帶動整個園遊會氣氛。

彰化慈愛教養院舉辦公益園遊會，募款興建新大樓，許多藝人到場支持。圖／慈愛教養院提供
彰化慈愛教養院舉辦公益園遊會，募款興建新大樓，許多藝人到場支持。圖／慈愛教養院提供

建築 愛心 新冠肺炎

延伸閱讀

降雨不斷！花蓮中仁隧道湧水超過排水量3倍 路面積水未退

台東最美休息站 停車場如越野場 獲「金爛蘋果獎」

蘭嶼強降雨釀積水土石崩塌 鄉公所陸續清除

蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭驚人身世：46歲才知道！

相關新聞

慈愛教養院舊教室超過半世紀 募款蓋新樓還差8千萬

彰化慈愛教養院長期照顧身心障礙者，因舊館教室建築物至今已超過50多年，屋況斑駁老舊、地勢低窪易積水，每逢大雨便易積水，院...

影／清水馬拉松2千名跑者 前後任議長兄弟檔一起勇腳

台中「清水馬拉松嘉年華會」一度因疫情嚴重停辦，今年盛大登場，全國2400多位跑者踴躍報名。今晨6點，由台中市議長張清照等...

歷時8年完工就被921震垮 集集武昌宮登錄建築史蹟

南投縣集集鎮武昌宮民國80年擴建，歷時8年接近完工，卻遭逢921大地震，武昌宮倒塌，一樓被壓平，地震後廟方在一旁重建武昌...

烏日秘境「雪蓮步道」開放 打卡新亮點

隱藏版秘境令人驚艷。位於台中市烏日區的秘境「雪蓮步道」與知高圳步道相鄰，可俯瞰烏日與大肚市景，入秋滿滿的金色芒草，成為網...

台中最美里長選議員選前血拚促經濟 畫面好美

素有「最美里長」、「正妹里長」之稱的台中市西區公民里長林京玲，以無黨投入第10選區（中、西區）市議員選戰，選前衝刺，林京...

養鹿場排汙水？ 南投國姓鄉民抗議

南投縣國姓鄉福龜村民不滿台14線旁的養鹿場，疑似排放汙水到野溪，不僅臭氣沖天，還影響水質，昨上午拉白布條抗議。南投縣環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。