快訊

85歲年邁母親死在家 兒深夜用輪椅載遺體到公園棄屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／清水馬拉松2千名跑者 前後任議長兄弟檔一起勇腳

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中「清水馬拉松嘉年華會」一度因疫情嚴重停辦，今年盛大登場，全國2400多位跑者踴躍報名，有跑者變裝參賽，趣味十足。圖／台中市議員張清照競選總部提供
台中「清水馬拉松嘉年華會」一度因疫情嚴重停辦，今年盛大登場，全國2400多位跑者踴躍報名，有跑者變裝參賽，趣味十足。圖／台中市議員張清照競選總部提供

台中「清水馬拉松嘉年華會」一度因疫情嚴重停辦，今年盛大登場，全國2400多位跑者踴躍報名。今晨6點，由台中市議長張清照等人鳴槍，從清水紫雲巖開跑，途經高美溼地、鰲峰山公園、牛罵頭文化園區等知名美景；參賽最年長跑者79歲，最小僅2歲，一起為健康而跑。

「清水馬拉松嘉年華會」由熱愛跑步的前台中市議長張清堂發起，他也是現任議長張清照的二哥；從2016年舉辦至今，僅去年因疫情停辦一次，至今已第6屆。

今清5點多，2千多位參賽選手陸續聚集，有些人在廣場做操暖身，是後疫情時齊難得的運動場面；上午6點，台中市議長張清照、清水紫雲巖主委吳勝隆、市府運動局長李昱叡、議會祕書長彭乾銘等人鳴槍起跑。

議長張清照與他二哥前議長張清堂也參賽，與大家一起在晨光中起跑；張清照說，身為台中市體育總會理事長，大力推動「全民運動」，馬拉松跑步有助增加肺活動與肌力，他自己也親身參與，希望帶動大家養成運動習慣，培養社會運動風氣。

60歲的陳財富參加今天報名42k全馬，完成他人生的100場馬拉松，跑友組啦啦隊陪跑助陣；清水退休的78歲莊惠銘老當益壯參賽；還有清水國小學童組隊參加，也有人牽著愛犬、戴國旗帽，也有變裝參賽。

活動共分成4組，有專業全馬及半馬，也有挑戰組12公里與健康組4公里，從清水市區出發，途經票選全國第一名親子公園的鰲峰山和觀景平台，還有世界和名的高美溼地，參賽者呼吸新鮮空氣，也欣賞山林與溼地、生態景觀。

沿路設補給站，提供運動飲料與香噴噴、熱騰騰的美食，為了防疫採分裝，讓參賽者補充體力。

獎金從2萬到1千元不等，還有豐盛完賽禮包括獎盃、殺菌槍、運動水壺與運動毛巾等，實用又超值，跑者十分喜愛。

台中「清水馬拉松嘉年華會」一度因疫情嚴重停辦，今年盛大登場，全國2400多位跑者踴躍報名。圖／台中市政府提供
台中「清水馬拉松嘉年華會」一度因疫情嚴重停辦，今年盛大登場，全國2400多位跑者踴躍報名。圖／台中市政府提供
台中「清水馬拉松嘉年華會」一度因疫情嚴重停辦，今年盛大登場，全國2400多位跑者踴躍報名。圖／台中市政府提供
台中「清水馬拉松嘉年華會」一度因疫情嚴重停辦，今年盛大登場，全國2400多位跑者踴躍報名。圖／台中市政府提供
台中「清水馬拉松嘉年華會」一度因疫情嚴重停辦，今年盛大登場，全國2400多位跑者踴躍報名。圖／台中市政府提供
台中「清水馬拉松嘉年華會」一度因疫情嚴重停辦，今年盛大登場，全國2400多位跑者踴躍報名。圖／台中市政府提供

馬拉松 台中市 疫情

延伸閱讀

中職／台灣大賽開戰 盧秀燕與辜仲諒合體預祝中信兄弟奪冠

等了12年！台中「西大墩公園節能減碳館」11月將試營運

影／梧棲區三里活動中心開工 盧秀燕：蓋最貴的一座

爭取設大甲日南兒童運動中心 近日辦理工程上網招標

相關新聞

養鹿場排汙水？ 南投國姓鄉民抗議

南投縣國姓鄉福龜村民不滿台14線旁的養鹿場，疑似排放汙水到野溪，不僅臭氣沖天，還影響水質，昨上午拉白布條抗議。南投縣環保...

影／清水馬拉松2千名跑者 前後任議長兄弟檔一起勇腳

台中「清水馬拉松嘉年華會」一度因疫情嚴重停辦，今年盛大登場，全國2400多位跑者踴躍報名。今晨6點，由台中市議長張清照等...

歷時8年完工就被921震垮 集集武昌宮登錄建築史蹟

南投縣集集鎮武昌宮民國80年擴建，歷時8年接近完工，卻遭逢921大地震，武昌宮倒塌，一樓被壓平，地震後廟方在一旁重建武昌...

烏日秘境「雪蓮步道」開放 打卡新亮點

隱藏版秘境令人驚艷。位於台中市烏日區的秘境「雪蓮步道」與知高圳步道相鄰，可俯瞰烏日與大肚市景，入秋滿滿的金色芒草，成為網...

台中最美里長選議員選前血拚促經濟 畫面好美

素有「最美里長」、「正妹里長」之稱的台中市西區公民里長林京玲，以無黨投入第10選區（中、西區）市議員選戰，選前衝刺，林京...

彰縣長青卡抵掛號費 綠批騙票

彰化縣長青福利卡11月起擴充功能，可折抵就醫掛號費50元。民進黨多名縣議員候選人指出，全縣上千家診所僅有4%、50家配合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。