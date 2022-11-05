影／清水馬拉松2千名跑者 前後任議長兄弟檔一起勇腳

台中「清水馬拉松嘉年華會」一度因疫情嚴重停辦，今年盛大登場，全國2400多位跑者踴躍報名。今晨6點，由台中市議長張清照等人鳴槍，從清水紫雲巖開跑，途經高美溼地、鰲峰山公園、牛罵頭文化園區等知名美景；參賽最年長跑者79歲，最小僅2歲，一起為健康而跑。

「清水馬拉松嘉年華會」由熱愛跑步的前台中市議長張清堂發起，他也是現任議長張清照的二哥；從2016年舉辦至今，僅去年因疫情停辦一次，至今已第6屆。

今清5點多，2千多位參賽選手陸續聚集，有些人在廣場做操暖身，是後疫情時齊難得的運動場面；上午6點，台中市議長張清照、清水紫雲巖主委吳勝隆、市府運動局長李昱叡、議會祕書長彭乾銘等人鳴槍起跑。

議長張清照與他二哥前議長張清堂也參賽，與大家一起在晨光中起跑；張清照說，身為台中市體育總會理事長，大力推動「全民運動」，馬拉松跑步有助增加肺活動與肌力，他自己也親身參與，希望帶動大家養成運動習慣，培養社會運動風氣。

60歲的陳財富參加今天報名42k全馬，完成他人生的100場馬拉松，跑友組啦啦隊陪跑助陣；清水退休的78歲莊惠銘老當益壯參賽；還有清水國小學童組隊參加，也有人牽著愛犬、戴國旗帽，也有變裝參賽。

活動共分成4組，有專業全馬及半馬，也有挑戰組12公里與健康組4公里，從清水市區出發，途經票選全國第一名親子公園的鰲峰山和觀景平台，還有世界和名的高美溼地，參賽者呼吸新鮮空氣，也欣賞山林與溼地、生態景觀。

沿路設補給站，提供運動飲料與香噴噴、熱騰騰的美食，為了防疫採分裝，讓參賽者補充體力。