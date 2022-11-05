烏日秘境「雪蓮步道」開放 打卡新亮點

隱藏版秘境令人驚艷。位於台中市烏日區的秘境「雪蓮步道」與知高圳步道相鄰，可俯瞰烏日與大肚市景，入秋滿滿的金色芒草，成為網美打卡景點。台中市政府觀旅局說，今年整修雪蓮步道好漢坡路段，步道優化總長126公尺，10月底已開放，歡迎民眾前往探訪、充分享受步道的生態景觀。

觀旅局指出，「雪蓮步道」過去因位於私人土地，路面原為凹凸不平的土石路及廢棄輪胎堆疊的階梯，行走總要小心謹慎，經地方協助取得相關土地同意後，由觀旅局投入經費約380多萬改善步道、階梯改善，平緩路段採用石板及就地取材的卵石鋪設，陡坡路段原本用廢棄輪胎堆疊，現改採木作階梯，將既有輪胎特色，保留改造成休憩座椅。