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芳苑紅樹林海空步道紅不讓 共學保安林今去海堤上課

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
南投林管處舉辦共學保安林活動，小朋友到海堤上課，認識家鄉的海岸生態。圖／南投林管處提供
南投林管處舉辦共學保安林活動，小朋友到海堤上課，認識家鄉的海岸生態。圖／南投林管處提供

彰化縣去年暴紅的芳苑鄉紅樹林海空步道，今年繼續紅不讓，南投林區管理處攜手芳苑鄉社區志工今天辦理兩梯次「共學保安林」活動，就近邀請芳苑、王功兩所國小近百名師生，分別造訪王功漁港保安林與海空保安林，用腳深度體驗在地的自然生態與人文。

南投林區管理處人員拿著圖卡詳細說明潮汐變化和潮間帶的動植物生態，防風林、紅樹林（常見的水筆仔、海茄苳）的外觀形態，適應鹽化潮水的生理特殊功能，對海岸固沙防洪的重要性，學童聽完之後走進退潮後的潮間帶，觀察紅樹林和招潮蟹、彈塗魚，對防風林的「藍碳生態系」固碳效果有更深入認識。

芳苑鄉的仁愛與博愛兩社區成立環境巡守隊，協助巡護保安林地、監測自然生態、清理保安林內垃圾，發現保安林有違法情事立刻通知南投林管處，今天社區志工參與南投林管處「共學保安林」，從旁講解家鄉的自然與人文，有些小朋友住芳苑鄉卻不見得來過王功三大地標，今天一次遊遍王功新生地海堤、王功燈塔和王者之弓橋，都大呼過癮。

彰化縣芳苑鄉潮間帶的招潮蟹活動力十足，是最佳的自然生態教材。圖／南投林管處提供
彰化縣芳苑鄉潮間帶的招潮蟹活動力十足，是最佳的自然生態教材。圖／南投林管處提供
南投林管處舉辦共學保安林活動，芳苑鄉的芳苑和王功兩國小師生參加。圖／南投林管處提供
南投林管處舉辦共學保安林活動，芳苑鄉的芳苑和王功兩國小師生參加。圖／南投林管處提供

南投 紅樹林 自然生態

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