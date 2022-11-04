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伸港「現撈」烏魚上岸！隻隻肥美 想要嘗鮮要把握

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池明天一早收成，先雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，今年預估先撈取5000尾。本報資料照片
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池明天一早收成，先雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，今年預估先撈取5000尾。本報資料照片

即將入冬，想要大啖肥美的烏魚嗎？彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，明天（5）日一大早就要雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，預估有5千尾，會在現場宰殺，老饕們可以前往採購，不過今年因飼料上漲，價格可能高於往年，但保證新鮮。

曾能允的烏魚池是北彰化最大烏魚養殖場，是引用海水養殖，估計養成需要3年， 每尾3、4台斤，在海烏魚還未收獲之際，目前正是收成的時候，是愛吃烏魚的老饕另一個選擇。

長期關心養殖烏魚收成的彰化縣議員賴清美說，漁民約在清晨4點就下到池裡圍網，在池裡將隻隻肥美、活蹦亂跳的烏魚宰殺後後，然後裝袋用吊車吊掛上岸，經冰塊凍昏烏魚，「刀手」現剖取出高價值的魚卵和魚胗，烏魚體堆放滿地，十分壯觀。

賴清美說，由於是經由漁會輔導，要先由漁會人員評估價格，去年去卵後的烏魚殼，零售每台斤65元，由於今年飼料漲得很高，預期價位會高於去年，但保證是「現撈」、「現宰」，保證新鮮。

因此，往年這些養殖烏魚，只要一拉上岸，就有民眾趕來搶購，大家大袋小袋拎著走，甚至有的一買就上萬元，甚至動用推車，賴清美說，現場會開放民眾採購，一般約早上8點到中午的時間，都可以前往搶鮮。

賴清美每年也會自費1萬多元，買3、40尾，她說，這些海水養的烏魚不僅新鮮，且肉質有彈性、口感好，買來送親友很受歡迎。有熱心民眾提供養殖池的導航座標是（24.1592, 120.4646）。

彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池明天一早收成，先雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，「刀手」現剖取出高價值的魚卵和魚胗，烏魚體堆放滿地，十分壯觀。本報資料照片
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池明天一早收成，先雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，「刀手」現剖取出高價值的魚卵和魚胗，烏魚體堆放滿地，十分壯觀。本報資料照片
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池明天一早收成，先雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，今年預估先撈取5000尾。本報資料照片
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彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池明天一早收成，先雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，「刀手」現剖取出高價值的魚卵和魚胗，烏魚體堆放滿地，十分壯觀。本報資料照片
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池明天一早收成，先雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，「刀手」現剖取出高價值的魚卵和魚胗，烏魚體堆放滿地，十分壯觀。本報資料照片
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池明天一早收成，先雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，今年預估先撈取5000尾。本報資料照片
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彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池明天一早收成，先雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，今年預估先撈取5000尾。本報資料照片
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彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池明天一早收成，先雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，「刀手」現剖取出高價值的魚卵和魚胗，烏魚體堆放滿地，往年都吸引老饕前往搶購 。本報資料照片

飼料 漁民

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