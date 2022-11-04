彰化長青卡折抵掛號費被批醫病雙輸 彰化縣府：會簡化流程

彰化縣長王惠美拋出長青福利卡從11月1日起，可用來折抵就醫掛號費50元，民進黨「彰化新芽連線」縣議員候選人今天指出，全縣上千家診所竟只有50家診所願意配合，比率僅4%，批評縣府配套未到位，就急著在選前推出，過於粗糙，要求縣府暫停這項醫病雙輸的政策；縣府社會處回應，會設法簡化行政流程，化解診所的疑慮。

民進黨彰化新芽連線縣議員候選人楊子賢、劉珊伶、藍駿宇，今天持著「騙票政策！」、「再創騙局」、「怨聲載道！」看板，高喊「長青卡加碼騙局，王惠美根本沒心」的口號，批評縣府長青福利卡從11月1日起，可用來折抵就醫掛號費50元的政策。

楊子賢說，這幾天來不少長者跟他們抱怨，拿長青卡到診所就醫想折抵50元掛號費都碰壁，倉促上路的政策，讓長者看得到吃不到，縣長王惠美本來要敬老尊賢的美意換來一場空。

藍駿宇表示，從宣布到上路才2周時間，全縣上千家診所只有4%診所加入，長者想要折抵掛號費，就要大老遠跨鄉鎮到有簽約的診所看病，王惠美如真心全面照顧長者，不如直接提高敬老金、長青卡金額，不要弄個50元的數位支付來玩弄基層診所。

劉珊伶表示，長青卡折抵掛號費看似利民，實際上卻是增加基層診所財力和人力負擔的政策，診所才多半採取觀望態度，強硬蠻幹的選前政策，無疑是在破壞基層前線醫病之間的信賴關係。

社會處回應表示，長青卡折抵掛號費因行政程序繁瑣，還有顧慮病患個資管理，造成基層診所卻步，社會處會設法簡化行政流程，化解診所的疑慮， 政策一上路就有50家診所願意簽約，已經不容昜。