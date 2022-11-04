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綠營新芽連線指長青卡簽約診所少 彰化縣府：加強說明

中央社／ 彰化4日電

民進黨彰縣議員參選人組成的新芽連線開記者會，指彰縣推出長者持長青卡前往簽約診所折抵掛號費50元政策，全縣1000多家診所只有50家簽約；縣府則說，將辦說明會加強說明。

由民主進步黨彰化縣議員參選人楊子賢、劉珊伶、藍駿宇等人組成的新芽連線，今天上午在民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競選總部開記者會，指彰縣推出的長青卡可折抵掛號費新台幣50元的政策有問題。

楊子賢說，縣府日前宣布，彰化長輩持長青卡，前往簽約診所看診時可折抵50元的掛號費，不過他們接獲選民陳情，才發現多數診所根本沒有簽約，全縣約有1100家診所，只有50家簽約，根本不是全面性福利，何來折抵掛號費的敬老意義？

劉珊伶指出，長青卡折抵掛號費的政策增加基層診所端財力跟人力負擔，基層醫療院所櫃檯擺滿悠遊卡、一卡通以及健保讀卡機，簽約還要繳交設備費用、後續還有年費、手續費，診所多半採取觀望態度。

彰縣府社會處發布新聞回應說，多數基層診所都樂意加入服務措施，不過面對繁雜行政程序，考量患者個資管理困難，都有些卻步，有50家診所願簽約實在不易，希望大家能肯定鼓勵這些診所，未來社會處會持續召開簽約說明會，希望增加基層診所家數。

民進黨 議員

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