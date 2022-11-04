快訊

都是燒焦味！自強號進站冒煙著火 200位旅客松山站急換車

台版柬埔寨！詐團疑虐死3人棄屍 地點偏僻過去就問題多

長榮海運財報有多猛？ 五關鍵數字一次看懂

影╱彰化首座住宿式長照大樓造價5億5千萬今動土 將委外經營

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉住宿型綜合式長照服務大樓的完工示意圖。圖／縣政府提供
彰化縣埤頭鄉住宿型綜合式長照服務大樓的完工示意圖。圖／縣政府提供

彰化縣第一幢住宿長照機構工程，今天在埤頭鄉立幼兒園對面空地動工，縣政府將採促參條例招商經營，衛福部長照司肯定縣政府團隊布建長照資源照顧縣民，「一國中學區一日照中心」目標即將百分之百達成，未來彰化鄉親一定非常幸福。

根據最新統計，65歲以上高齡人口的全國平均值17.33%，彰化縣17.81%，埤頭鄉19.9%，因鄉內有小型老人福利機構，缺乏大型護理之家等住宿式機構，縣政府評估確有設立長照服務的必要，所以向中央爭取經費新建住宿式長照機構。

衛福部長照司副司長吳希文說，中央推動長照2.0政策以來持續擴大服務的項目和對象，彰化縣在縣長王惠美、衛生局長葉彥伯和縣政衛政團隊的努力下，長照服務在彰化縣已近8成涵蓋率，遠高於全國平均值，這是整個團隊的努力成果，值得鼓勵。

王惠美表示，今天動土的是彰化縣第一棟住宿型綜合式長照服務大樓，結合衛生保健、兒少婦幼福利、日照中心及住宿式長照機構，這幢綜合式長照機構將採促參條例招商委外經營，期待引進民間資源，以專業創意的營運方式提供鄉親一站式的公共衛生、長照及社會福利服務。

縣長選戰白熱化，王惠美挨批選舉投票前一個月才開始做事，今天她再度澄清，縣府積極向爭取「前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫」，截至今（111）年9月已爭取補助款14億1124萬9000元，將布建51處長照服務據點，目前完工31案，施工中10案，規畫設計階段6案，中央原則核定4案，布建完成後，彰化縣將100%達成中央一國中學區一日照的布建政策。

埤頭鄉新建住宿型綜合式長照服務大樓工程，中央補助2億2500萬元，縣府自籌3億3340萬3000元，規畫地下一層、地上七層，樓地板總面積約1萬803平方公尺，地下一樓停車場，一、二樓作為衛生所和公設民營托嬰中心、育兒親子館，三樓規畫日間照顧中心、復健中心，四樓至七樓為住宿式長照機構，預計2025年完工。

彰化縣政府舉行第一棟住宿型綜合式長照服務大樓。圖／縣政府提供
彰化縣政府舉行第一棟住宿型綜合式長照服務大樓。圖／縣政府提供

長照 住宿

延伸閱讀

彰縣藍營議員批敬老金政策騙票 綠指縣府未顧老人

參訪北歐想想台灣 王惠美今啟用彰化首座科技雙語教室

彰化「369」老人福利 藍綠互批對方都在騙

自許當務實縣長 黃秀芳：無法像王惠美喊捷運到南彰

相關新聞

台中加碼育兒租金補貼 盧秀燕宣布：每戶最高1.2萬元

台中市今年7月開徵囤房稅，稅收全數補貼青年及弱勢，再加碼育兒租金補貼。台中市長盧秀燕今天出席北屯平德托嬰中心與北屯東峰兒...

伸港「現撈」烏魚上岸！隻隻肥美 想要嘗鮮要把握

即將入冬，想要大啖肥美的烏魚嗎？彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，明天（5）日一大早就要雇工在池裡圍網、分...

彰化長青卡折抵掛號費被批醫病雙輸 彰化縣府：會簡化流程

彰化縣長王惠美拋出長青福利卡從11月1日起，可用來折抵就醫掛號費50元，民進黨「彰化新芽連線」縣議員候選人今天指出，全縣...

影╱砂石場無照卻有動靜 竹塘自救會今群起抗議

彰化縣竹塘鄉民反對市中心設置砂石洗砂廠，最近看見廠內有「異常動靜」，今天發動抗議，遞交陳情書給縣政顧問戴孟書轉給縣政府相...

不滿養鹿場業者趁夜偷排汙 國姓鄉福龜村拉白布條抗議

不滿養鹿場業者疑利用早、晚時段，在國姓鄉福龜村台14線中潭公路旁的野溪，偷偷排放汙水，不但臭氣沖天，甚至嚴重影響空氣及下...

彰化縣青創企業深度輔導計畫 11月10日中午前受理申請

永續創業熱潮正夯，彰化縣政府青年發展處啟動「青創企業深度輔導計畫」，即日起到11月10日中午12時受理申請，只要是依法在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。