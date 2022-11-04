影╱彰化首座住宿式長照大樓造價5億5千萬今動土 將委外經營

彰化縣第一幢住宿式長照機構工程，今天在埤頭鄉立幼兒園對面空地動工，縣政府將採促參條例招商經營，衛福部長照司肯定縣政府團隊布建長照資源照顧縣民，「一國中學區一日照中心」目標即將百分之百達成，未來彰化鄉親一定非常幸福。

根據最新統計，65歲以上高齡人口的全國平均值17.33%，彰化縣17.81%，埤頭鄉19.9%，因鄉內有小型老人福利機構，缺乏大型護理之家等住宿式機構，縣政府評估確有設立長照服務的必要，所以向中央爭取經費新建住宿式長照機構。

衛福部長照司副司長吳希文說，中央推動長照2.0政策以來持續擴大服務的項目和對象，彰化縣在縣長王惠美、衛生局長葉彥伯和縣政衛政團隊的努力下，長照服務在彰化縣已近8成涵蓋率，遠高於全國平均值，這是整個團隊的努力成果，值得鼓勵。

王惠美表示，今天動土的是彰化縣第一棟住宿型綜合式長照服務大樓，結合衛生保健、兒少婦幼福利、日照中心及住宿式長照機構，這幢綜合式長照機構將採促參條例招商委外經營，期待引進民間資源，以專業創意的營運方式提供鄉親一站式的公共衛生、長照及社會福利服務。

縣長選戰白熱化，王惠美挨批選舉投票前一個月才開始做事，今天她再度澄清，縣府積極向爭取「前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫」，截至今（111）年9月已爭取補助款14億1124萬9000元，將布建51處長照服務據點，目前完工31案，施工中10案，規畫設計階段6案，中央原則核定4案，布建完成後，彰化縣將100%達成中央一國中學區一日照的布建政策。