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影╱砂石場無照卻有動靜 竹塘自救會今群起抗議
彰化縣竹塘鄉民反對市中心設置砂石洗砂廠，最近看見廠內有「異常動靜」，今天發動抗議，遞交陳情書給縣政顧問戴孟書轉給縣政府相關單位，再次表達堅決反對立場，要求洗砂廠另遷他處營業。
數以百計竹塘鄉民成立自救會，今天在竹元村洗砂廠前集合，拉白條抗議設立「砂石廠」汙染空氣和危害當地居民交通安全，在鄉長蔡碩任、縣議員陳一惇和吳淑娟、洪騰明，立法委員謝衣鳳服務處主任洪川正、鄉民代表會主席林淑女與多名鄉代帶領下高呼抗議口號，有村民高喊「不要呷飯拌沙」，不歡迎洗砂廠。
鄉代會主席林淑女表示，砂石廠申請廠址位在光明路與中興街之間，是人口密集的竹塘鄉市區中心，一旦砂石廠營運將發生空氣汙染，砂石車往來奔馳威脅當地居民的交通安全，特別是學童的上、下學安全，出租土地的地主知道設立砂石場嚴重性，已答應無條件解約，只求砂石業者撤走，另找地方申設營業。
林淑女說，砂石場真的不能設在市中心，雖然先前縣政府承諾如果沒取得鄉民同意，絕不核發證照給砂石業者開發興建砂石場，但民眾最近看見鐵圍籬內的工地有動靜，擔心業者偷偷動工，所以今天聚集抗議，請縣政府履行承諾，從嚴把關。
鄉公所去年9月舉辦陳情會，當晚洗砂廠派代表列席，被告知是來聽取民意，因此全程不發一語，會後縣政府根據地方民意，未發照給砂石廠業者。
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