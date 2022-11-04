台中陽明山！ 251萬元串聯公老坪步道拚明年2月完工

打造台中市的陽明山！台中市豐原區公老坪環境優美，是山城鄉親健行好去處，台中市議員陳清龍提出「公老坪-里山黃金加值」計畫，爭取251萬元經費串聯公老坪步道，本月14日動工，力拚明年2月完工，整合公老坪周邊步道，盼成為台中人的陽明山後花園。

台中市府建設局表示，公老坪串連步道工程，總經費為251萬元，工程將透過既有橋樑、新設置步道，串聯起1條茶花步道、3條環形步道動線，工程除既有設施改善與拆除外，再進行標線型人行道、枕木、石板磚步道、自然砌石花台設置，並種植藍花楹、山茶花、宮粉仙丹、山黃梔、緬杷花等，進行周邊綠美化。

陳清龍表示，豐原公老坪在2020年以「永續發展及坡地水資源調控之里山地景」，榮登聯合國里山倡議年度精選案例，他努力爭取公老坪步道整合工程，包含：公老坪公園、蜈蚣崎登山步道及丘逢甲公園景觀步道。