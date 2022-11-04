快訊

基隆市長林右昌二度確診 2日晚間曾坐在蔡總統旁邊

雞排妹PO文「抽脂做壞了」挨告 法院判她要賠90萬

台中陽明山！ 251萬元串聯公老坪步道拚明年2月完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市議員陳清龍爭取251萬元經費串聯公老坪步道，本月14日動工，力拚明年2月完工，整合公老坪周邊步道，盼成為台中人的陽明山後花園。圖／台中市議員陳清龍服務處提供
台中市議員陳清龍爭取251萬元經費串聯公老坪步道，本月14日動工，力拚明年2月完工，整合公老坪周邊步道，盼成為台中人的陽明山後花園。圖／台中市議員陳清龍服務處提供

打造台中市陽明山！台中市豐原區公老坪環境優美，是山城鄉親健行好去處，台中市議員陳清龍提出「公老坪-里山黃金加值」計畫，爭取251萬元經費串聯公老坪步道，本月14日動工，力拚明年2月完工，整合公老坪周邊步道，盼成為台中人的陽明山後花園。

台中市府建設局表示，公老坪串連步道工程，總經費為251萬元，工程將透過既有橋樑、新設置步道，串聯起1條茶花步道、3條環形步道動線，工程除既有設施改善與拆除外，再進行標線型人行道、枕木、石板磚步道、自然砌石花台設置，並種植藍花楹、山茶花、宮粉仙丹、山黃梔、緬杷花等，進行周邊綠美化。

陳清龍表示，豐原公老坪在2020年以「永續發展及坡地水資源調控之里山地景」，榮登聯合國里山倡議年度精選案例，他努力爭取公老坪步道整合工程，包含：公老坪公園、蜈蚣崎登山步道及丘逢甲公園景觀步道。

陳清龍進一步指出，未來持續以「人與自然和諧共生」里山思維，爭取以公老坪為主體，進行串聯整合旱溪源頭、中正公園、北坑一巷桂花林道等景點，未來公老坪不只是豐原的後花園，將成為台中人的陽明山。

台中市議員陳清龍爭取251萬元經費串聯公老坪步道，本月14日動工，力拚明年2月完工，整合公老坪周邊步道，盼成為台中人的陽明山後花園。圖／台中市議員陳清龍服務處提供
台中市議員陳清龍爭取251萬元經費串聯公老坪步道，本月14日動工，力拚明年2月完工，整合公老坪周邊步道，盼成為台中人的陽明山後花園。圖／台中市議員陳清龍服務處提供

台中市 陽明山 人行道

延伸閱讀

后豐看板換民進黨到底挺誰？王朝坤：唯一支持邱愛珊

影／中市議員第4選區 她穿戰袍拿聖旨「萱」戰 陳清龍喊：十全十美

影／台中最大公托開幕 后里墩北公托11月收托60名嬰幼兒

影／2022台中萬聖嘉年華 29日豐原封街戴上面具大搗蛋

相關新聞

台中加碼育兒租金補貼 盧秀燕宣布：每戶最高1.2萬元

台中市今年7月開徵囤房稅，稅收全數補貼青年及弱勢，再加碼育兒租金補貼。台中市長盧秀燕今天出席北屯平德托嬰中心與北屯東峰兒...

不滿養鹿場業者趁夜偷排汙 國姓鄉福龜村拉白布條抗議

不滿養鹿場業者疑利用早、晚時段，在國姓鄉福龜村台14線中潭公路旁的野溪，偷偷排放汙水，不但臭氣沖天，甚至嚴重影響空氣及下...

彰化縣青創企業深度輔導計畫 11月10日中午前受理申請

永續創業熱潮正夯，彰化縣政府青年發展處啟動「青創企業深度輔導計畫」，即日起到11月10日中午12時受理申請，只要是依法在...

中市小黃公車智慧化 即時動態資訊上線

台中市共有22條小黃公車路線，服務範圍遍及原縣區21個山海屯行政區，交通局長葉昭甫今日宣布，小黃公車22條路線全面智慧化...

中科台中基地最後一塊開發 達佛羅中科廠今動工

「兆元園區」中部科學園區台中基地最後一塊基地、達佛羅公司中科廠今天動土，讓中科呈現滿租。行政院副院長沈榮津今天上午參與動...

搭捷運去路跑 中捷11月13日、19日提早發車

「台中市第39屆舒跑杯」及「第5屆台中資訊盃公益馬拉松」分別將於11月13日及19日熱鬧開跑，活動會場鄰近捷運站。台中捷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。