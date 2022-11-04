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不滿養鹿場業者趁夜偷排汙 國姓鄉福龜村拉白布條抗議

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
不滿養鹿場業者疑利用早、晚時段偷偷排放汙水，福龜村民今天前養鹿場拉白布條抗議。圖／國姓鄉公所提供
不滿養鹿場業者疑利用早、晚時段偷偷排放汙水，福龜村民今天前養鹿場拉白布條抗議。圖／國姓鄉公所提供

不滿養鹿場業者疑利用早、晚時段，在國姓鄉福龜村台14線中潭公路旁的野溪，偷偷排放汙水，不但臭氣沖天，甚至嚴重影響空氣及下游水質，福龜村民今天養鹿場前拉白布條抗議，鄉長丘埔生雖一度嘗試與業者聯繫，要求說明也當場被掛電話，讓居民決定長期抗爭。

南投環保局根據民眾檢舉事證，上午會同農業處也派員到場稽查，並通知限期改善，強調業者若排放違法將按次開罰，若拒不改善，將依「水污染防治法」對業者裁罰，最重可處300萬元以下罰鍰，南投農業處則表示，「包您勇」是合法的養鹿場，一定設有廢水處理設備，上午接獲國姓鄉公所舉報，下周將同相關單位去現勘。

南投環保局指出，上午持民眾檢舉影片，前往養鹿場稽查後，已先要求限期改善，屆期仍未改善按次處罰；情節重大者，得令其停止作為或停工、停業，必要時得令歇業，最重並可依法撤銷畜牧場登記。

國姓鄉福龜村陳情民眾表示，這家養鹿場1年多前雖依法設置，但鹿隻不僅夜間常突然碰撞柵欄，發出的巨大響響，不但擾人安寧，更令人無法忍受的是，業者常趁清晨、夜間排放清理鹿隻排泄物的汙水進入野溪，臭氣沖天，而附近居民多半使用地下水，擔心可能汙染水質，多次反映要求業者改善未果，才決定陳情抗議。

鄉長丘埔生說，養鹿場製造的污染，不僅影響國姓福龜村地區，汙水經野溪流入烏溪，下游就是草屯鳥嘴潭人工湖，供應彰化、南投的民生用水，公所權責有限，呼籲縣府環保局、農業處等相關單位務必嚴格稽查，維護縣民生活環境。

養鹿場業者則表示，野溪的上游不只他們一家養鹿場，環保局不應該只接受民眾提供的水樣進行化驗，為求公平，環保局應至源頭採樣，先前2次稽查也都合格，且場區的汙水也有進行處理，很難接受村民的指控。

不滿養鹿場業者疑利用早、晚時段偷偷排放汙水，福龜村民今天前養鹿場拉白布條抗議。圖／國姓鄉公所提供
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不滿養鹿場業者疑利用早、晚時段偷偷排放汙水，福龜村民今天前養鹿場拉白布條抗議。圖／國姓鄉公所提供
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南投 鄉長 水質

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