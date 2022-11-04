彰化縣青創企業深度輔導計畫 11月10日中午前受理申請

永續創業熱潮正夯，彰化縣政府青年發展處啟動「青創企業深度輔導計畫」，即日起到11月10日中午12時受理申請，只要是依法在本縣辦理公司或商業登記的組織，且負責人為年滿18歲以上45歲以下的自然人都可以申請，後續將召開輔導遴選會議，擇優選出5家青創企業進行深度輔導。

青發處表示，這項計畫有四大亮點，扣合聯合國永續發展目標（SDGs），與營運模式初探、一對一診斷、客製化營運策略諮詢、財務架構導入，由跨域顧問個別診斷痛點，輔導創業家跨越經營障礙，打造可回應市場需求的商業模式。詳細遴選公告、申請方式與輔導內容，可至彰化縣政府青年發展處官網查詢。網址：https://gov.tw/5wR

針對這項計畫，青發處已在上月31日舉辦首場講座，後陸還要辦兩場。在首場講座中，有70多人參加，邀請知名永續創業家「萬秀洗衣店」計畫主理人張瑞夫及KPMG安侯建業社會企業服務團對經理侯家楷，與彰化青年創業家分享全球永續發展趨勢，以及如何藉由公司治理永續議題創造社會影響力與商機，鼓勵彰化青年創業家與國際永續趨勢接軌。