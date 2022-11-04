台中加碼育兒租金補貼 盧秀燕宣布：每戶最高1.2萬元

台中市今年7月開徵囤房稅，稅收全數補貼青年及弱勢，再加碼育兒租金補貼。台中市長盧秀燕今天出席北屯平德托嬰中心與北屯東峰兒運中心開幕時，宣布針對育12歲以下兒童家庭，加碼推出育兒租金補貼，育有1名補助4000元、2名補助8000元、3名以上補助1.2萬元，即日起至11月底開放申請，明年1月起陸續撥款，預估1.5萬戶家庭受惠。

盧秀燕表示，市府為彰顯居住正義，今年7月開徵囤房稅，稅收全數用於青年及弱勢族群租屋與購屋利息補貼，今日再宣布若家中育有0至12歲小朋友的年輕家庭，且正在租屋，只要符合補助條件，即依育兒人數一次性補助4000至1萬2000元的租金，申請日期從11月1日到30日止。

盧秀燕指出，為簡政便民，如已申請今年內政部營建署租金補貼的市民，不用再次提供申請資料，市府確認符合規定後將主動寄發意願確認函，收到確認函的民眾以線上或紙本回復申請意願，即可快速完成申請，預計明年1月起陸續撥款，照顧市民。

台中市住宅處表示，今年6月，市府針對台中市囤房的民眾(多屋族)，修訂「房屋稅徵收率自治條例」規定，調高多屋族的房屋稅，也就是俗稱的「囤房稅」。法案已於今年7月開始實施。相關稅收在修法時即表明專款專用，全數投入青年及弱勢租屋補貼，加碼辦理「台中市育兒租金補貼」方案，一起照顧台中市在外租屋的育兒家庭。

住宅處說明，未申請中央租金補貼的民眾也不用擔心，可至住宅發展工程處網站下載或臨櫃索取申請書，並於受理期間填寫申請書及備妥相關文件，親送至台中市住宅發展工程處住宅服務科（台中市西屯區文心路二段588號行政1館），或以郵寄提出申請(申請日認定以寄出時郵戳為憑)；若對此項補貼有疑問者，請洽諮詢服務電話04-22289111分機64601-64605。