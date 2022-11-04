武陵農場銀杏林化身黃金世界 最佳賞景期到20日

武陵農場今天指出，農場擁有全台少數的銀杏林，葉片已陸續從綠轉黃，放眼望去成一片繽紛黃金世界，民眾不用出國就能觀賞浪漫銀杏樹海，即日起到20日是最佳賞景時間。

武陵農場副場長胡發韜接受媒體採訪表示，農場是全台灣擁有少數銀杏林密集且集中的地方，由於地理條件得天獨厚，且受惠於中高海拔日溫差極大及鄰近七家灣溪得到水氣滋潤等條件影響，葉片近期已陸續逐漸由綠色轉為亮麗璀璨的金黃色。

胡發韜說，民眾不用出國，也能在武陵農場看到有如韓劇「冬季戀歌」劇中的夢幻場景，也不用遠至日本京都看銀杏，在這裡，遊客一抬頭就能看到一片黃澄的銀杏樹海，低頭就能感受腳下踩著一片片隨風飄落的銀杏樹葉，猶如踩在金黃地毯一般。

銀杏有「公孫樹」的稱號，胡發韜解釋，主要是銀杏樹生長極為緩慢，壽命極長，自然條件下從栽種到結銀杏果往往需要數十年，因古人早婚且普遍壽命較短，往往種下銀杏樹要等到當爺爺時才能看到銀杏樹結果，所以稱為「公孫樹」。

武陵農場行政中心旁有1棵樹齡很高的銀杏樹，經常吸引許多遊客前來拍照打卡，胡發韜說，它號稱「武陵（林）第一銀杏」的銀杏，因為樹齡高，每年都會結果，銀杏果實裡面的種子（種仁胚乳部分）就是中藥的「白果」，也是中式料理中常用於潤肺養生調理身體的食材之一。