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中市小黃公車智慧化 即時動態資訊上線

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市共有22條小黃公車路線，即日起同步在「台中公車」APP及台中即時公車動態網站提供小黃公車站點資訊，讓民眾減少候車時間。圖／台中市交通局提供
台中市共有22條小黃公車路線，即日起同步在「台中公車」APP及台中即時公車動態網站提供小黃公車站點資訊，讓民眾減少候車時間。圖／台中市交通局提供

台中市共有22條小黃公車路線，服務範圍遍及原縣區21個山海屯行政區，交通局長葉昭甫今日宣布，小黃公車22條路線全面智慧化，即日起同步在「台中公車」APP及台中即時公車動態網站提供小黃公車站點資訊，讓民眾便利出門，減少候車時間。

葉昭甫表示，市府重視偏遠地區民眾搭乘公共運輸需求的權益，盧秀燕市長就任之初，台中市只有2條小黃公車路線，現在路線已擴增到22條，服務範圍更涵蓋原縣區21個山海屯行政區、行經139個里。

葉昭甫說，小黃公車廣受市民好評，為提供民眾更優質的搭乘服務，交通局即日起於官方「台中公車」APP及台中即時公車動態網站提供小黃公車站點資訊，讓民眾更容易安排候車時間。

葉昭甫說，小黃公車為方便長者能輕易辨識小黃公車，市府特別採取視覺識別系統設計，在車身貼紙印有「小黃公車」字樣及所屬路線，並設置站牌或於既有站牌張貼乘車資訊貼紙，提供民眾各路線經過的重要站點、業者叫車電話和各路線編號及起迄點資訊。

交通局指出，搭乘小黃公車全程免費，體貼住在偏遠、公共運輸不便地區的市民，而在無市區公車停靠路段，可「隨招隨停」，縮短民眾步行距離，並提供「電話預約」，讓民眾提前電話預約一定搭得到，滿足搭乘需求。

公車 公共運輸 台中市

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