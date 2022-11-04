快訊

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

馬斯克大刀闊斧！紐時：推特周五起大裁員5成員工3700人

陳時中備戰辯論會反守為攻搶主導權 卻引出最難纏敵人…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中科台中基地最後一塊開發 達佛羅中科廠今動工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中部科學園區台中基地最後一塊基地、達佛羅公司中科廠今天動土。記者趙容萱／攝影
中部科學園區台中基地最後一塊基地、達佛羅公司中科廠今天動土。記者趙容萱／攝影

「兆元園區」中部科學園區台中基地最後一塊基地、達佛羅公司中科廠今天動土，讓中科呈現滿租。行政院副院長沈榮津今天上午參與動土禮致詞時說，達佛羅公司響應政府推出的「工業4.0」政策，在新動工的中科廠投入智能五軸聯動加工機，並誓言目標是全球10%市占率，政府定會做廠商最堅強的後盾。

中科管理局長許茂新說，中科已是「兆元園區」，目前有236家企業，總投資額達2.5兆，其中台中基地，達佛羅中科廠為台中基地最後一塊開發基地，隨著達佛羅中科廠動工，台中基地呈現滿租狀況。中科今年前8月營業額達7706.03億元，創歷年新高，預估今年全營業額上看1.1兆元，較去年同期成長約8％。

沈榮津說，達佛羅公司董事長張錦鋒從貿易切入生產製造，很早就洞見智慧製造的趨勢，投入「工業4.0」，精密機械加工符合歐盟企業永續發展ESG能源管理系統、節能減碳等管理績效，達佛羅公司中科廠為達佛羅第9廠，投入智能五軸聯動加工機。

張錦鋒說，達佛羅中科廠為該公司第9廠，公司以生產運用於航太、汽車的五軸聯動加工機，為全球5大洲使用，公司從第4廠起響應工業4.0政策，推動智慧製造，達佛羅中科廠占地3000多坪，將興建5樓辦公室兼工廠，預計2年後完工，將有80名員工進駐，預計投入智慧製造五軸聯動加工機，將占公司總生產的25%，目標全球10%市占率。

中部科學園區台中基地最後一塊基地、達佛羅公司中科廠今天動土。記者趙容萱／攝影
中部科學園區台中基地最後一塊基地、達佛羅公司中科廠今天動土。記者趙容萱／攝影
中部科學園區台中基地最後一塊基地、達佛羅公司中科廠今天動土。記者趙容萱／攝影
中部科學園區台中基地最後一塊基地、達佛羅公司中科廠今天動土。記者趙容萱／攝影

減碳

延伸閱讀

七股漁民北上抗議 政院：兩部會將設工作站溝通協調

高市府串聯近百廠商15大專 成立半導體S廊帶大聯盟

高捷黃線機廠動工 陳其邁：進度只能超前不能落後

影／期盼近30年 金門大橋終於通車 未來往返大小金門更方便

相關新聞

中科台中基地最後一塊開發 達佛羅中科廠今動工

「兆元園區」中部科學園區台中基地最後一塊基地、達佛羅公司中科廠今天動土，讓中科呈現滿租。行政院副院長沈榮津今天上午參與動...

搭捷運去路跑 中捷11月13日、19日提早發車

「台中市第39屆舒跑杯」及「第5屆台中資訊盃公益馬拉松」分別將於11月13日及19日熱鬧開跑，活動會場鄰近捷運站。台中捷...

影／路拓寬2倍公明國中上下學更安全 盧秀燕替路取這小名

台中市沙鹿區中清路6段451巷為翔園會館與公明國中上下學的重要道路，舊路寬6米，市府去年9月編列2千萬元經費，拓寬為15...

打造友善職場 中市勞工局助失智婦成為職場好幫手

台中市一名38歲女子「小惠」10年前因車禍頭部重創，半個月後奇蹟甦醒，她視為重生很珍惜，迫切想要重返職場，卻罹年輕型失智...

新手爸媽照過來！后里墩北公托14日起招生 今辦說明會

台中市目前收托最多嬰幼兒的公設民營后里墩北托嬰中心，今天上午10時及11月11日下午2時，辦理招生說明會，並於本月14日...

在地心產業／婕絲美開發石墨烯 打出口碑

彰化縣田中鎮婕絲美工業公司生產石墨烯能量護膝、枕頭套、雕塑褲等打出口碑，業務經理蕭佩珊表示，台灣的織襪業經歷中國產品低價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。