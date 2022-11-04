聽新聞
test
0:00 / 0:00
中科台中基地最後一塊開發 達佛羅中科廠今動工
「兆元園區」中部科學園區台中基地最後一塊基地、達佛羅公司中科廠今天動土，讓中科呈現滿租。行政院副院長沈榮津今天上午參與動土禮致詞時說，達佛羅公司響應政府推出的「工業4.0」政策，在新動工的中科廠投入智能五軸聯動加工機，並誓言目標是全球10%市占率，政府定會做廠商最堅強的後盾。
中科管理局長許茂新說，中科已是「兆元園區」，目前有236家企業，總投資額達2.5兆，其中台中基地，達佛羅中科廠為台中基地最後一塊開發基地，隨著達佛羅中科廠動工，台中基地呈現滿租狀況。中科今年前8月營業額達7706.03億元，創歷年新高，預估今年全營業額上看1.1兆元，較去年同期成長約8％。
沈榮津說，達佛羅公司董事長張錦鋒從貿易切入生產製造，很早就洞見智慧製造的趨勢，投入「工業4.0」，精密機械加工符合歐盟企業永續發展ESG能源管理系統、節能減碳等管理績效，達佛羅公司中科廠為達佛羅第9廠，投入智能五軸聯動加工機。
張錦鋒說，達佛羅中科廠為該公司第9廠，公司以生產運用於航太、汽車的五軸聯動加工機，為全球5大洲使用，公司從第4廠起響應工業4.0政策，推動智慧製造，達佛羅中科廠占地3000多坪，將興建5樓辦公室兼工廠，預計2年後完工，將有80名員工進駐，預計投入智慧製造五軸聯動加工機，將占公司總生產的25%，目標全球10%市占率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言