中科台中基地最後一塊開發 達佛羅中科廠今動工

「兆元園區」中部科學園區台中基地最後一塊基地、達佛羅公司中科廠今天動土，讓中科呈現滿租。行政院副院長沈榮津今天上午參與動土禮致詞時說，達佛羅公司響應政府推出的「工業4.0」政策，在新動工的中科廠投入智能五軸聯動加工機，並誓言目標是全球10%市占率，政府定會做廠商最堅強的後盾。

中科管理局長許茂新說，中科已是「兆元園區」，目前有236家企業，總投資額達2.5兆，其中台中基地，達佛羅中科廠為台中基地最後一塊開發基地，隨著達佛羅中科廠動工，台中基地呈現滿租狀況。中科今年前8月營業額達7706.03億元，創歷年新高，預估今年全營業額上看1.1兆元，較去年同期成長約8％。

沈榮津說，達佛羅公司董事長張錦鋒從貿易切入生產製造，很早就洞見智慧製造的趨勢，投入「工業4.0」，精密機械加工符合歐盟企業永續發展ESG能源管理系統、節能減碳等管理績效，達佛羅公司中科廠為達佛羅第9廠，投入智能五軸聯動加工機。