搭捷運去路跑 中捷11月13日、19日提早發車

「台中市第39屆舒跑杯」及「第5屆台中資訊盃公益馬拉松」分別將於11月13日及19日熱鬧開跑，活動會場鄰近捷運站。台中捷運公司表示，為方便民眾準時抵達會場參賽，台中捷運將於兩場活動日提早發車營運，歡迎民眾搭乘。

「台中市第39屆舒跑杯」11月13日將於台灣大道市政大樓府前廣場舉行，競賽組上午5時40分集合、6時10分起跑。捷運市政府站緊鄰會場，為配合活動集合時間，台中捷運營運時間從上午6時提早至5時30分，班距為10分鐘一班。

「第5屆台中資訊盃公益馬拉松」11月19日於台中國際展覽館舉行，全馬組上午5時30分報到、6時起跑。中捷將提早至4時50分發車，班距為10分鐘一班，選手可搭乘捷運至高鐵台中站再前往會場。

中捷公司表示，兩場路跑活動參與人數眾多，請民眾多使用大眾運輸工具前往會場，中捷準點率達99.9％，搭捷運去路跑，準時、減碳又健康。