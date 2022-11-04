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影／路拓寬2倍公明國中上下學更安全 盧秀燕替路取這小名

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
中清路6段451巷拓寬為15米雙向道路，台中市長盧秀燕透露這條路名太長，她會稱呼「水松路」，因為公明里長蔡水松(左)是轄區土地公，替大家爭取行的安全。記者林佩均／攝影
中清路6段451巷拓寬為15米雙向道路，台中市長盧秀燕透露這條路名太長，她會稱呼「水松路」，因為公明里長蔡水松(左)是轄區土地公，替大家爭取行的安全。記者林佩均／攝影

台中市沙鹿區中清路6段451巷為翔園會館與公明國中上下學的重要道路，舊路寬6米，市府去年9月編列2千萬元經費，拓寬為15米，包含6米寬的人行道，學童安心就學。台中市長盧秀燕今舉行祈福典禮，透露這條路名太長，她與團隊開會稱呼「水松路」，因為公明里長蔡水松是轄區土地公，替大家爭取行的安全。

盧秀燕今早親自主持「沙鹿區中清路六段451巷道路拓寬工程」祈福典禮，更透露，因為這條道路名稱太長，她開會時都稱為「水松路」、「莉敏路」、「安全路」，感謝在地市議員顏莉敏與公明里長蔡水松積極爭取，1年如期如質完工，名符其實給周邊住戶安全進出的道路。

盧秀燕表示，中清路六段451巷是沙鹿區連接中清路的重要路段，也是公明國中上下學的重要道路，該路段過去大貨車使用頻繁，路寬僅6米，時常出現人車爭道情況，加上大貨車行駛易產生死角，不易察覺行人通行，是當地極大的隱憂。

建設局長陳大田指出，市府積極與國防部軍備局溝通，去年取得軍方同意無償撥用3筆共4469.56平方公尺，進行長210米道路拓寬工程，總經費2063萬元，6米道路拓寬至15米，包含6米的人行道空間及植栽帶，解決人車爭道並提升美化環境。

且新設U型側溝、L溝長200米、1座滯洪池，再裝設5盞路燈，讓巷道不僅寬廣好行，夜間視野更加清晰。

沙鹿區中清路6段451巷拓寬為15米雙向道路，台中市長盧秀燕今主持祈福典禮。記者林佩均／攝影
沙鹿區中清路6段451巷拓寬為15米雙向道路，台中市長盧秀燕今主持祈福典禮。記者林佩均／攝影
沙鹿區中清路6段451巷拓寬為15米雙向道路，包含6米寬的人行道，學童安心就學。記者林佩均／攝影
沙鹿區中清路6段451巷拓寬為15米雙向道路，包含6米寬的人行道，學童安心就學。記者林佩均／攝影
沙鹿區中清路6段451巷拓寬為15米雙向道路，台中市長盧秀燕今主持祈福典禮。記者林佩均／攝影
沙鹿區中清路6段451巷拓寬為15米雙向道路，台中市長盧秀燕今主持祈福典禮。記者林佩均／攝影

人行道 盧秀燕 台中市長

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