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打造友善職場 中市勞工局助失智婦成為職場好幫手

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
年輕型失智症患者「小惠」在台中市勞工局協助打造友善職場下，在Gogoro台中福星門市擔任清潔員二年多，成了「職場好幫手」。圖／台中市勞工局提供
年輕型失智症患者「小惠」在台中市勞工局協助打造友善職場下，在Gogoro台中福星門市擔任清潔員二年多，成了「職場好幫手」。圖／台中市勞工局提供

台中市一名38歲女子「小惠」10年前因車禍頭部重創，半個月後奇蹟甦醒，她視為重生很珍惜，迫切想要重返職場，卻罹年輕型失智症，求職道路屢遭挫折，所幸她在丈夫鼓勵、台中市勞工局協助打造友善職場下重返職場，在Gogoro台中福星門市擔任清潔員二年多，成了「職場好幫手」。

台中市勞工局長張大春說，失智症可能會逐漸地出現記憶力、語言能力或判斷力等功能退化、個性改變等，影響職場效能，勞工局對此提供個別化支持與協助，為失智症者打造友善職場，助其穩定就業。

小惠表示，10年前上班途中遇嚴重車禍，頭部、全身多處重創，昏迷指數4，半個月後甦醒，卻無法言語、四肢不能動彈，經過2年復健，生活可自理，她不畏表達能力不順暢，手指因車禍部分切除，精細動作處理有困難，迫切想要重返職場當個有用的人，卻在求職路上四處碰壁。

小惠說，後來她好不容易在健身中心找到清潔員工作，做了3年多，開始出現忘了分配的工作、反應慢半拍等，不想影響別人而離職。後被診斷是「年輕型失智症」很沮喪，經丈夫鼓勵她勇敢走出去，2年前，她透過勞工局支持性就業服務協助重返職場，在Gogoro福星門市當清潔員。

就服員劉季右說，小惠短期記憶不佳，工作時會突然忘記交辦事項；或提手桶要到辦公區拖地，瞬間腦袋一片空白。因此為小惠規劃工作流程，盡可能安排固定時間、地點的SOP，再透過小額職務再設計，添購玻璃清潔兩用刮刀，讓她工作更順手。

劉季右指出，Gogoro門市人員給小惠最大支持，她2年下來穩定就業，重拾信心，甚至有能力機動調整工作流程，達到最佳效率，更與同事相處融洽。人資部陳佳岑就以「不能沒有她」，肯定小惠已成為職場好幫手。

年輕型失智症患者「小惠」在台中市勞工局協助打造友善職場下，在Gogoro台中福星門市擔任清潔員二年多，成了「職場好幫手」。圖／台中市勞工局提供
年輕型失智症患者「小惠」在台中市勞工局協助打造友善職場下，在Gogoro台中福星門市擔任清潔員二年多，成了「職場好幫手」。圖／台中市勞工局提供

職場 失智症

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