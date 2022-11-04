布農族史詩音樂劇獲傳藝金曲獎 幕後推手是嘉大教授

第33屆傳藝金曲獎日前舉行，其中「最佳傳統表演藝術影音出版獎」得獎作品「越嶺－聆聽布農的音樂故事」，為嘉大音樂學系教授曾毓芬2003年起調查記錄布農族，並由各領域藝術菁英共同創作；嘉大指出，將布農族數千年口傳歷史與歌謠的凝聚、結晶與再現，所打造「布農的史詩音樂劇」。

「越嶺」故事敘述著布農族父子檔Haisul與Tiang，踩著祖先曾經走過的山徑，聆聽祖先曾經聽見的山林之音，一步一步，邁向Asang Daingaz（祖聚居地） 所在的高處，追隨生命起源的聲音，邁向布農精神的至高境界、一種迴盪於宇宙之間的和諧；在故事的最後高潮點，族人演唱著「Pasibutbut（祈禱小米豐收歌）」。

曾毓芬說，越嶺以布農族的文化為主體，全場用布農語演出，台灣國樂團更扮演重要的敘事抒情角色，將這項人類重要無形文化資產，重新賦予新的生命；這份榮譽肯定是屬於全體創作群、製作群及表演者，而從原住民音樂口授心傳特殊屬性來看，更要歸功於全體布農族人。

校方介紹，曾毓芬與布農族耆老卜袞·伊斯瑪哈單·伊斯立端，共同創作中文與布農雙語劇本，旅奧作曲家吳睿然以布農歌謠為素材創作全新國樂團曲目、南投信義鄉布農文化協會布農族人親自擔綱布農古謠演唱及戲劇演出、卜袞飾演布農說書人、嘉大音樂學系助理教授張得恩擔任導演。

另，並配合江靖波指揮台灣國樂團、屢獲國際大獎王奕盛的舞台多媒體設計、嘉大音樂學系技術講師徐育聖的舞台音響及錄音，最後由吉隆有線電視台紀錄2020年8月8日於臺中國家歌劇院公演實況，透過專業精緻的後製，出品發行為影音專輯。

嘉大表示，作品以出色的收音、細膩的鏡位規畫，將燈光、影像、角色串起，形成一個清晰且氣質獨特的故事，將原本的音樂劇場，昇華為優秀的影音作品。