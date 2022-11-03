快訊

嘉義市長延到12/18投票有利民進黨？他吐心聲：不排除提國賠

上榜後首度受訪…面對記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

許淑華和南投社工師座談 幫助弱勢學生出國學習

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
許淑華今天和南投縣社工師座談，將設立獎助學金，讓弱勢家庭學生也能出國學習。圖／許淑華競選總部
許淑華今天和南投縣社工師座談，將設立獎助學金，讓弱勢家庭學生也能出國學習。圖／許淑華競選總部

國民黨南投縣長候選人許淑華今天參加南投縣社會工作師公會座談，與第一線社工討論南投社福政策，許淑華說，將在不排擠預算前提下，提高假牙補助減輕長輩負擔，也要設立青年獎助學金讓弱勢家庭的孩子，也有機會到國外學習，根留南投走向國際。

南投縣目前有六百多名社工師照顧幾萬個家庭服務，許淑華在主持人陳正益，回答社工師會提出第一線的問題與想法。

許淑華說，她擔任立委期間，提出社工法第19條的修法，給予社工人員更好的人身安全保障，社福的核心在於扶弱鼓勵，社福不是喊價式的政策，要負責任的衡量財政狀況提出政見，因此在不排擠預算前提下，她提出提高長者假牙補助減輕長者負擔，設立青年獎助學金讓弱勢和原住民、新住民家庭孩子，也有機會到國外學習。

座談會中，社工師提到工作壓力問題，許淑華提出設定案數天花板以及社工心理諮商方案；對於首長任用與社福政策，她會審慎選擇合適的首長，也在最高行政事務官商衡量社福背景人選，兼顧實務與決策；人員任用方面，她提出公平、公正、公開的考試標準與程序，任用最合適的人才。

許淑華強調，身為首長需要瞭解第一線的聲音，搜集與了解執行面的困難，才能規畫政策。縣府需要因地制宜，提供第一線社工師幫助，她若擔任縣長會盤整縣府資源與公會合作，強化南投的社工系統給予南投社福更好的幫助，讓南投發展為全齡宜居的城市。

許淑華今天和南投縣社工師座談，將設定案數天花板，減輕社工工作壓力。圖／許淑華競選總部
許淑華今天和南投縣社工師座談，將設定案數天花板，減輕社工工作壓力。圖／許淑華競選總部
許淑華今天和南投縣社工師座談，將設定案數天花板，減輕社工工作壓力。圖／許淑華競選總部
許淑華今天和南投縣社工師座談，將設定案數天花板，減輕社工工作壓力。圖／許淑華競選總部

社工 許淑華 南投縣選舉

延伸閱讀

主攻反黑金 蔡培慧再批許淑華背後黑金盤根錯節

邁向世界低碳潮流 許淑華：建立觀光智慧化服務

影／韓國瑜仁愛助選 粉絲激動喊讓許淑華拿下9成選票

影／韓國瑜輔選不唱夜襲好歡樂 許淑華竟怕這件事

相關新聞

許淑華和南投社工師座談 幫助弱勢學生出國學習

國民黨南投縣長候選人許淑華今天參加南投縣社會工作師公會座談，與第一線社工討論南投社福政策，許淑華說，將在不排擠預算前提下...

台中南屯「正心立體停車場」今啟用 年底前免停車費

台中南屯「正心立體停車場」今正式啟用，中央及中市府共同斥資1.95億元，新建於文心南二路、大墩南路交叉口，將可提供257...

基進：盧市府賣社宅用地，還我居住正義？ 中市府回應了

台灣基進中彰投黨部與3名市議員候選人今質疑台中市長盧秀燕上任後，市府賣掉社宅用地，居住正義開倒車，他們到北屯一處建案門口...

員林市重陽禮金明年起加碼1倍 公所也評估全體市民加保意外險

彰化縣員林市長游振雄宣布，明年起員林市的重陽敬老禮金將從500元增加到1000元，公所也在評估將現在只有里鄰長和中低收入...

公墓改建學校 校友見證陸續挖出人骨、卻無解方

彰化縣田尾國中動工興建風雨球場，11月1日意外挖出一具人骨骨骸，引發地方熱議，警方為釐清這名往生者的死亡年份和死因，已送...

台中大安農會永續農業 產銷履歷達人連續3屆獲獎

為提供消費者優質、安心的產銷履歷驗證農產品，台中市大安區農會今天在飛天豬餐館表揚榮獲111年度產銷履歷達人獎，該農會已連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。