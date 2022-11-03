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許淑華和南投社工師座談 幫助弱勢學生出國學習
國民黨南投縣長候選人許淑華今天參加南投縣社會工作師公會座談，與第一線社工討論南投社福政策，許淑華說，將在不排擠預算前提下，提高假牙補助減輕長輩負擔，也要設立青年獎助學金讓弱勢家庭的孩子，也有機會到國外學習，根留南投走向國際。
南投縣目前有六百多名社工師照顧幾萬個家庭服務，許淑華在主持人陳正益，回答社工師會提出第一線的問題與想法。
許淑華說，她擔任立委期間，提出社工法第19條的修法，給予社工人員更好的人身安全保障，社福的核心在於扶弱鼓勵，社福不是喊價式的政策，要負責任的衡量財政狀況提出政見，因此在不排擠預算前提下，她提出提高長者假牙補助減輕長者負擔，設立青年獎助學金讓弱勢和原住民、新住民家庭孩子，也有機會到國外學習。
座談會中，社工師提到工作壓力問題，許淑華提出設定案數天花板以及社工心理諮商方案；對於首長任用與社福政策，她會審慎選擇合適的首長，也在最高行政事務官商衡量社福背景人選，兼顧實務與決策；人員任用方面，她提出公平、公正、公開的考試標準與程序，任用最合適的人才。
許淑華強調，身為首長需要瞭解第一線的聲音，搜集與了解執行面的困難，才能規畫政策。縣府需要因地制宜，提供第一線社工師幫助，她若擔任縣長會盤整縣府資源與公會合作，強化南投的社工系統給予南投社福更好的幫助，讓南投發展為全齡宜居的城市。
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