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台中南屯「正心立體停車場」今啟用 年底前免停車費

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中南屯正心立體停車場今正式啟用，即日起至12月31日為試營運模式，暫免收費。圖／台中市政府提供
台中南屯正心立體停車場今正式啟用，即日起至12月31日為試營運模式，暫免收費。圖／台中市政府提供

台中南屯「正心立體停車場」今正式啟用，中央及中市府共同斥資1.95億元，新建於文心南二路、大墩南路交叉口，將可提供257席汽車車位、7席機車車位；台中市長盧秀燕主持啟用典禮時也宣布，即日起至今年12月31日止，停車全面免費，明年1月起，停車前30分鐘免費，之後才開始計價，嘉惠地方民眾。

正心立體停車場原為平面停車場，新闢為地下1層、地上4層的立體停車場，共可提供257席汽車車位、7席機車車位，中央前瞻計畫補助6800萬元，市府自籌1.27億元，斥資總經費1.95億元；今舉行啟用典禮，市議員朱暖英、何文海、劉士州、張耀中、南屯區長林秋萬及南屯區多位地方里長皆出席。

盧秀燕感謝中央補助經費及市議會支持通過預算，啟用後有助提升當地停車供給，紓解南屯區逛街車流，也解決鄰近永春國小家長接送停車問題。

盧秀燕表示，台中是全國第二大都市，人口超過280萬人，需要大量停車位，她上任3年多來，共投入98億元經費興建公有停車場，目前已啟用及興建中的公有停車場共26座，創下台中歷年最多紀錄。

南屯區商業活動頻繁，匯聚國定三級古蹟萬和宮、大墩路商圈與商場購物中心，在地與異國特色美食多元，是各地遊客到台中暢遊的熱門地點，吸引許多逛街、購物及旅遊人潮，正心立體停車場可積極紓解停車空間，還能活化土地利用，進一步促進商圈發展，達到三贏效果。

交通局長葉昭甫說明，考量基地空間動線與停車場整體環境的融合協調，以南屯在地傳說「穿山甲」為意象理念，特別在停車場入口處東側廣場，設置公共藝術品「古典森活Sustainability」。

停車場建築牆面種植爬藤植物，將逐漸蔓延形成菱形格柵綠牆，作品集結四周場域的異國風情與文化，呼應建築意象與色彩設計，打造和諧的公共空間，強化停車指標性效果，展現正心立體停車場豐富多樣的文化面貌。

葉昭甫指出，正心立體停車場出入口位於文心南二路，鄰近台中捷運豐樂公園站，第一階段為讓民眾熟悉停車場環境，即日起至12月31日為試營運模式，暫免收費；第二階段於明年元旦起，由委外廠商經營，並納入停車收費管理，前30分鐘可免費暫停，接下來每30分鐘收費15元計時費用。

正心立體停車場將提供257席汽車車位。圖／台中市政府提供
正心立體停車場將提供257席汽車車位。圖／台中市政府提供
台中南屯「正心立體停車場」今正式啟用，中央及中市府共同斥資1.95億元新建，市長盧秀燕今出席啟用典禮。圖／台中市政府提供
台中南屯「正心立體停車場」今正式啟用，中央及中市府共同斥資1.95億元新建，市長盧秀燕今出席啟用典禮。圖／台中市政府提供

停車場 盧秀燕 台中捷運

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