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社頭第二社福大樓關懷據點加設托嬰親子館 年底將完工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美(左三)今天視察社頭鄉第二社福大樓托嬰及親子館工程。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美(左三)今天視察社頭鄉第二社福大樓托嬰及親子館工程。記者林宛諭／攝影

彰化縣社頭鄉第二社福大樓托嬰親子館即將完工，彰化縣長王惠美今天前往視察，她表示，以往彰化縣內沒有公設托嬰中心，今年預計有3間將完成，未來會陸續完成15間，解決托嬰的問題，讓年輕人可以安心工作，無後顧之憂。

王惠美今天與社頭鄉長劉錦昌、縣議員鄭俊雄、蕭如意、縣政顧問蘇芳蘭等人視察社頭鄉第二社福大樓，王惠美說，中央共補助900萬元，加上縣府配合款86萬多元，在社頭鄉第二社福大樓二樓及三樓設立托嬰中心及育兒親子館，預定於今年底完工。

王惠美說，截至今年9月已獲前瞻補助2億138萬多元，逐年在縣內各鄉鎮布建15處公設民營托嬰中心及13處育兒親子館，並預計今年底新設和美、社頭及二林3處托嬰中心含育兒親子館，提供嬰幼兒優質照顧環境，讓民眾「樂婚、願生、能養」，打造彰化成為幸福宜居好地方。

社頭鄉第二社福大樓1樓已設立美雅社區關懷據點，是C級巷弄長照站，王惠美說，社區長輩於此運動、學習新事物，希望長輩能夠在地安養，得到最好的照顧，延緩老化。

2、3樓將新設托嬰中心及親子館，3樓是親子館，目前全彰化縣內有4間親子館，未來將有13間親子館，由父母或爺嬤帶小孩到親子館玩樂，促進親子的家庭關係，同時安排社工人員進駐，不定期開設親子及嬰幼兒相關課程，希望減輕年輕爸媽及爺嬤帶小孩的辛勞，完工驗收開始營運後，服務0至6歲的育兒家庭。

彰化縣長王惠美今天視察社頭鄉第二社福大樓2、3樓托嬰及親子館工程，也探視一樓關懷據點運作情形。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天視察社頭鄉第二社福大樓2、3樓托嬰及親子館工程，也探視一樓關懷據點運作情形。記者林宛諭／攝影

親子 托嬰 王惠美

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