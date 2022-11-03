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北斗步入高齡社會 王惠美喊話：多給地點設站關懷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
北斗鎮衛生所暨長照社福大樓完工的示意圖。圖／縣政府提供
北斗鎮衛生所暨長照社福大樓完工的示意圖。圖／縣政府提供

彰化縣北斗鎮65歲人口數占全鎮總人數約18%，步入高齡社會，縣政府今天舉行北斗鎮衛生所暨長照社福大樓新建工程上梁典禮，宣布預定明（2023）年4月完工啟用，屆時集日照、托嬰、早療等功能於同一幢樓，提供一站式服務。

前瞻基礎建設-整建長照衛福據點的北斗鎮衛生所暨長照社福大樓新建工程，位在北斗牛墟廣場，衛福部補助1億527萬2000元，縣府配合款7885萬3000元，共計1億8412萬3000元興建地下一層、地上六層，樓地板總面積1248坪的多功能衛福大樓，去年2021年5月動工。

縣長王惠美說，台灣寸土寸金，縣政府當初規畫改建衛生所及找地方興建日照據點、托嬰育兒，她認為經費不是大難題，卻一地難求，如盤點找到合適公有地為何不能一步到位，把所有的衛福需求都放在同幢大樓，一方面免除到處找地的困擾，另一方面民眾不必奔波分送長輩、幼童到各地尋求服務。

全縣591個村里，已建置323個關懷據點，北斗共有15個里，目前有8個里設有照顧關懷據點，王惠美再次向北斗鎮民喊話，如有適合地點可提供場所給縣政府和衛生局評估照顧關懷據點，最好里里有據點，人人受照顧。

衛生局指出，北斗鎮衛生所暨長照社福大樓是縣內社會福利大躍進的一大亮點，更是全新的城市新地標，能近便提供北斗及鄰近鄉鎮居民需要的衛生及社會福利服務。局長葉彥伯表示，國發會一個多月前視察大城鄉衛生所暨長照社福大樓，認為這種規畫設計的效益很大又便民，已建議衛福部參酌辦理。

北斗鎮衛生所暨長照社福大樓地下1樓至地上2樓為衛生所空間及辦公室，附設不老健身房，3樓是公設民營托嬰中心和早療日托機構，4樓日間照顧中心，5樓為育兒親子館、6樓家庭福利服務中心。

彰化縣政府今為北斗鎮衛生所暨長照社福大樓舉行上梁大典，地方首長在鋼筋梁柱簽名。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今為北斗鎮衛生所暨長照社福大樓舉行上梁大典，地方首長在鋼筋梁柱簽名。記者簡慧珍／攝影
北斗鎮衛生所暨長照社福大樓完工的示意圖。圖／縣政府提供
北斗鎮衛生所暨長照社福大樓完工的示意圖。圖／縣政府提供

長照 托嬰 王惠美

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