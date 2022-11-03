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基進：盧市府賣社宅用地，還我居住正義？ 中市府回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣基進中彰投黨部今與3名市議員候選人在北屯一建案門口拉白布條抗議，中市府回應，「並非事實」，呼籲外界不要為了選戰破壞台中印象，非市民樂見。記者趙容萱／攝影
台灣基進中彰投黨部今與3名市議員候選人在北屯一建案門口拉白布條抗議，中市府回應，「並非事實」，呼籲外界不要為了選戰破壞台中印象，非市民樂見。記者趙容萱／攝影

台灣基進中彰投黨部與3名市議員候選人今質疑台中市長盧秀燕上任後，市府賣掉社宅用地，居住正義開倒車，他們到北屯一處建案門口拉白布條「這裡原是社宅用地，盧秀燕還我居住正義」；對此，中市府回應，「並非事實」；盧秀燕上任後推出居住正義三箭，呼籲外界不要為了選戰破壞台中印象，非市民樂見。

台灣基進秘書長、中彰投黨部代理主委王興煥說，今天控訴台中市政府漠視居住正義，台灣基進主張居住平權，不應放任財團當商品炒作，房地產不應被視為經濟發展的火車頭。此地原規劃為社宅用地，卻被台中市政府賣給建商變成私宅。

北屯區市議員候選人楊欣怡說，前市長林佳龍原規劃台中市太原段140號地號土地規劃蓋1242戶社宅，並規劃200坪蓋社福設施，但在盧秀燕上任半年，卻賣給建商，北屯是台中年輕人移入成長最高的行政區，質疑為要直接砍掉原本已經計畫興建1242戶社宅？

太平區市議員候選人林宜蓁說，太平人口逼近20萬人，但太平育賢段社宅僅300戶，加上興建中社宅也不到1000戶。她呼籲，市府應回頭是岸，保障台中市民居住的基本權益。東勢新社石崗和平區市議員候選人徐煊博認為，隨著東豐快興建，令人憂心被房市炒作，影響青年返鄉居住權益，呼籲市府考量青年居住正義。

台中市政府說明，針對外界部分人士誤指市府賣北屯社宅預定地圖利財團一事，市府多次澄清「並非事實」，北屯太原段屬配餘地，2016年林佳龍時代前市府早已賣出一半土地，盧秀燕上任後，重新檢討需求，考量北屯已有兩處社宅興建中，易地興建西屯國安段，在去年4月9日開工，三期總戶數1280戶，比原本的太原段1242戶更多，更符合區域均衡發展。

市府表示，房價上漲為全國現象，盧秀燕上任以來推出居住正義三箭，包括社宅、囤房稅及稅收加碼租金補貼，其中社宅去年底提前達標5000戶興建目標，目前總興辦量已超過7000戶，再配合今年7月1日上路的囤房稅，將全數作為青年及弱勢族群的租金補貼，減輕市民負擔。

台中市北屯區太原段原社宅用地，目前興建一般住宅大樓建案。記者趙容萱／攝影
台中市北屯區太原段原社宅用地，目前興建一般住宅大樓建案。記者趙容萱／攝影
台灣基進中彰投黨部今與3名市議員候選人在北屯一建案門口拉白布條抗議，中市府回應，「並非事實」，呼籲外界不要為了選戰破壞台中印象，非市民樂見。記者趙容萱／攝影
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台灣基進中彰投黨部今與3名市議員候選人在北屯一建案門口拉白布條抗議，中市府回應，「並非事實」，呼籲外界不要為了選戰破壞台中印象，非市民樂見。記者趙容萱／攝影
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台中市北屯區太原段原社宅用地，目前興建一般住宅大樓建案。記者趙容萱／攝影
台中市北屯區太原段原社宅用地，目前興建一般住宅大樓建案。記者趙容萱／攝影

社宅 台中市長 居住正義 2022大選 盧秀燕

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