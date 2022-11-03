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員林市重陽禮金明年起加碼1倍 公所也評估全體市民加保意外險
彰化縣員林市長游振雄宣布，明年起員林市的重陽敬老禮金將從500元增加到1000元，公所也在評估將現在只有里鄰長和中低收入戶的意外險擴大到為全體市民投保意外險。
游振雄說，當一個首長、不論是縣長、市長要發社會福利不是自己想發多少就發多少，一定要財源足夠，審慎評估後才能施行。
游振雄今天宣布，將從明年起，每年重陽節發放給員林市65歲以上長輩的敬老的重陽敬老金，從500元加碼到1000元，員林市代會主席賴東位、副主席張國良、各代表與里長聯誼會會長洪光旭及各里里長等與會力挺此政策。
員林市今年重陽禮金共有2萬1438名長者受益，共發放約1072萬元，17名百歲人瑞另獲贈富貴吉祥金戒指，明年若重陽禮金再加碼，預算將增加到2100多萬元。
游振雄說，當一個首長、縣長、市長要發社會福利不是只用嘴巴說，也不是自己想發多少就發多少，一定要財源足夠才能編列，公所目前現金流約5億7千萬、定期存款有4億多，在評估公所財政狀況，及經過公所和市代會討論評估後，在代表會提案通過，才能把重陽禮金加碼到1000元。
賴東位說，加發社會福利不是一個市長個人就能決定，一定要考量公所財務狀況，並經市代會通過才能施行，不能發一、二年後發不出來，屆時市長和代表會都會被罵，一定是要長久性，經審慎評估後才能定案。
游振雄說，公所也在評估要幫全體員林市民投保意外險，將再審慎評估後，會在市代會再提出討論。目前公所已幫4千多名中低收入戶、邊緣戶等投保每人40萬意外險，一年保費約60萬元。而鄰長每人投保60萬意外險，一年約編列近65萬保費。
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