公墓改建學校 校友見證陸續挖出人骨、卻無解方

彰化縣田尾國中動工興建風雨球場，11月1日意外挖出一具人骨骨骸，引發地方熱議，警方為釐清這名往生者的死亡年份和死因，已送請法醫研究所複驗；今天地方人士指出，田尾國中設校後興建活動中心、增建校舍，施工時挖出多具人骨，這次單獨挖出一具，需要查明以平息各種臆測。

田尾國中校地屬於田尾鄉有所，鄉公所清查資料確認校地是田尾鄉第二公墓土地，禁葬和清葬多年，才提供縣政府1964年興建田尾初中，四年後改制國民中學。因清葬長達一甲子，這次挖出人骨泥土化程度似乎「沒那麼久」又屍骨不全、沒棺木、衣物，引起地方討論。

縣議員劉淑芳和田尾鄉民代表會主席吳俊樑都是田尾國中校友。劉淑芳1975年畢業，吳俊樑1985年畢業，對田尾國中校園都有印象。

劉淑芳說，她就讀國中時，仍可看見鄉民把往生親人送到學校周邊私有農地下葬，學校施工興建校舍也挖到很多骨骸，她認為這次挖出的人骨可能是清葬時「沒撿乾淨」，因這種民俗禮儀的事很多忌諱，學校最好妥善處理這一次事情，校區其餘地方有無類似狀況就不必多談。

吳俊樑表示，他就讀國中時已無鄉民到學校周邊土地埋葬已故親人，曾聽說學校動工興建校舍挖到白骨，都集中放在校園一隅交給禮儀社處理，不過他和同學在校園遊戲時撿到刻有姓名的磚塊，那時年紀小，直覺不是普通磚塊，趕快放在校園角落並雙手膜拜，長大後才知道那是墓碑。

吳俊樑又表示，早期公墓類似亂葬崗，各找風水師看方位下葬，層層疊疊，窮人沒錢買墓碑，用磚頭刻上姓名替代，眾人掃墓時可能被踢走，因此鄉公所公告清葬，很多鄉民找不到祖先和親人的骨骸，或許當時找不到的仍留在原地，又有少數鄉民窮困沒錢買棺木，一身單衣、草席捲起就下葬，現在被挖出，當然沒衣服也沒棺木。