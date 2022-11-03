快訊

大阪世博「台灣被消失」！經濟部恐白花20億 蘇貞昌說話了

直播／較上周降16%！今本土確診跌破3萬例 81病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中大安農會永續農業 產銷履歷達人連續3屆獲獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大安農會產銷履歷達人，連續三屆獲獎，農會今天表揚榮獲111年度產銷履歷達人獎得主。圖／大安農會提供
台中大安農會產銷履歷達人，連續三屆獲獎，農會今天表揚榮獲111年度產銷履歷達人獎得主。圖／大安農會提供

為提供消費者優質、安心的產銷履歷驗證農產品，台中市大安區農會今天在飛天豬餐館表揚榮獲111年度產銷履歷達人獎，該農會已連續3屆獲得產銷履歷達人。

今天的表揚活動，農糧署中區分署台中辦事處、台中市政府農業局、農會理事長陳蓮章、常務監事黃明榮、總幹事蔡建宗及達人陳蓮章、吳金地、黃毅弘、林志英、吳茂森、蔡清潭、林定夫、黃益賦等8位團體驗證達人都出席。

大安農會表示，為提升農特產品品質及保障消費者的健康，著重生產履歷驗證，多年來努力，果然不負眾望，繼農會總幹事蔡建宗獲得108年度產銷履歷達人、芋農黃至青獲得109年度產銷履歷達人、今年大安農會水稻團體驗證再度榮獲111年度產銷履歷達人獎，3度獲獎，提高農產品的品質，也間接提高農民收益。

大安農會總幹事蔡建宗表示，飛天豬「安農五寶」豬肉、芋頭、大安葱、酒、安泉米等5大類品牌都完成產銷履歷驗證，為飛天豬品牌之豬肉、芋頭、安泉米榮獲產銷履歷達人奪3屆，讓在地農友與有榮焉，更用心的投入生產，致力提升農產品品質，提供在地優質好農產，期盼未來有更多優秀農友加入，和更多產業攜手跨域合作，提供消費者優質多元的好農產，創造產銷履歷多贏新局面，更為飛天豬品牌穩固價值。

蔡建宗說，「安心呷．農為您，共好和公益」是大安農會一直追求的目標，透過「三安、四不、一堅持」的原則，以「安心呷、農為您」的品質承諾，帶動農會經營，以農為本，照顧農民、關心弱勢、回饋鄉里、實現公益。

台中大安農會產銷履歷達人，連續三屆獲獎，農會今天表揚榮獲111年度產銷履歷達人獎得主。圖／大安農會提供
台中大安農會產銷履歷達人，連續三屆獲獎，農會今天表揚榮獲111年度產銷履歷達人獎得主。圖／大安農會提供

延伸閱讀

創新平台／Micro LED達人為產業鑿光

國內第1瓶履歷花生清油問世 虎尾農會冷壓初榨技術成功

台中大安農會推食農教育 今芋頭當主角

擴大推動產銷履歷 料理競賽得獎者出線

相關新聞

公墓改建學校 校友見證陸續挖出人骨、卻無解方

彰化縣田尾國中動工興建風雨球場，11月1日意外挖出一具人骨骨骸，引發地方熱議，警方為釐清這名往生者的死亡年份和死因，已送...

基進：盧市府賣社宅用地，還我居住正義？ 中市府回應了

台灣基進中彰投黨部與3名市議員候選人今質疑台中市長盧秀燕上任後，市府賣掉社宅用地，居住正義開倒車，他們到北屯一處建案門口...

員林市重陽禮金明年起加碼1倍 公所也評估全體市民加保意外險

彰化縣員林市長游振雄宣布，明年起員林市的重陽敬老禮金將從500元增加到1000元，公所也在評估將現在只有里鄰長和中低收入...

台中大安農會永續農業 產銷履歷達人連續3屆獲獎

為提供消費者優質、安心的產銷履歷驗證農產品，台中市大安區農會今天在飛天豬餐館表揚榮獲111年度產銷履歷達人獎，該農會已連...

串連草悟道、審計新村 許瑞宏推「向上國際觀光夜市」

後疫情時代，百業需要創新重生。民眾黨台中市中、西區市議員候選人許瑞宏提出，希望催生向上市場成為「向上國際觀光夜市」，串連...

影／盧秀燕視察大甲首間公托 她拉里長的手兩人互稱對方功勞

台中市長盧秀燕今天早上視察大甲第一所公托龍泉托嬰中心，她拉著當地龍泉里長陳廷旺的手，說自己公托公幼政績，也向在場民眾說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。