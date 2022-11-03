台中大安農會永續農業 產銷履歷達人連續3屆獲獎

為提供消費者優質、安心的產銷履歷驗證農產品，台中市大安區農會今天在飛天豬餐館表揚榮獲111年度產銷履歷達人獎，該農會已連續3屆獲得產銷履歷達人。

今天的表揚活動，農糧署中區分署台中辦事處、台中市政府農業局、農會理事長陳蓮章、常務監事黃明榮、總幹事蔡建宗及達人陳蓮章、吳金地、黃毅弘、林志英、吳茂森、蔡清潭、林定夫、黃益賦等8位團體驗證達人都出席。

大安農會表示，為提升農特產品品質及保障消費者的健康，著重生產履歷驗證，多年來努力，果然不負眾望，繼農會總幹事蔡建宗獲得108年度產銷履歷達人、芋農黃至青獲得109年度產銷履歷達人、今年大安農會水稻團體驗證再度榮獲111年度產銷履歷達人獎，3度獲獎，提高農產品的品質，也間接提高農民收益。

大安農會總幹事蔡建宗表示，飛天豬「安農五寶」豬肉、芋頭、大安葱、酒、安泉米等5大類品牌都完成產銷履歷驗證，為飛天豬品牌之豬肉、芋頭、安泉米榮獲產銷履歷達人奪3屆，讓在地農友與有榮焉，更用心的投入生產，致力提升農產品品質，提供在地優質好農產，期盼未來有更多優秀農友加入，和更多產業攜手跨域合作，提供消費者優質多元的好農產，創造產銷履歷多贏新局面，更為飛天豬品牌穩固價值。