串連草悟道、審計新村 許瑞宏推「向上國際觀光夜市」

後疫情時代，百業需要創新重生。民眾黨台中市中、西區市議員候選人許瑞宏提出，希望催生向上市場成為「向上國際觀光夜市」，串連草悟道等周邊商圈景點，成為繼逢甲商圈、一中商圈後，國內外旅客來台中的必訪景點。

許瑞宏表示，向上市場成立迄今已有30多年歷史，為西區最早發展的民有零售市場，也是台中少數從早營業到晚上的市集，市場內外小吃美食雲集。但中午過後，市集只集中在中美街，附近的向上北路及華美街在午後，商機及人潮就漸漸減少，十分可惜。

許瑞宏說，向上市場附近有草悟道、審計新村等知名景點，草悟道是台中重要綠帶資源，承載在地人文與生活特色，具備國際級都會觀光魅力條件，「中美街的夜間攤販已有規模，如果能連結中美街、向上北路、華美街，規劃成ㄇ型觀光夜市，結合周邊商圈景點，向上市場有潛力成為國際觀光夜市，從早上一路熱鬧到晚上。」