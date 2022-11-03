影／盧秀燕視察大甲首間公托 她拉里長的手兩人互稱對方功勞

台中市長盧秀燕今天早上視察大甲第一所公托龍泉托嬰中心，她拉著當地龍泉里長陳廷旺的手，說自己公托公幼政績，也向在場民眾說，這所公托設立，里長陳廷旺是最大功勞，陳廷旺立即大聲說「市長的功勞」，兩人互稱讚，現場一片掌聲。

盧秀燕今天視察大甲首間公托 預告甲安埔區區都有公托，盧秀燕說，她重視環保生活，照顧幼兒生活，設公托是她這任最重要的施政，這是大甲第一所公托，台中市第24所公托，她上任前台中市只有5所公托，年底前還有很多公托要開幕，目的讓年輕人願生敢養，政府提供的公托公幼要加強，也提高生育補助津貼。

盧秀燕提到大甲這所第一所公托，在龍泉社區長壽會館二樓，政府整修後啟用，這是龍泉里長陳廷旺的大功勞，陳廷旺馬上回應說，都是市長的功勞，他說完哈哈大笑。

大甲第一所公托公設民營大甲龍泉托嬰中心，從今年8月22日開始收托，甲安埔地區每區將都有一所公托，公托月費7000元，扣掉托育補助5500元，家長每月只需要負擔1500元，減輕育兒負擔。

盧秀燕表示，大甲龍泉公托位在龍泉社區長壽會館2樓，緊鄰市立大甲幼兒園，她感謝大甲區公所和龍泉社區發展協會提供優質的環境，完整了龍泉里的幼托拼圖，一起照顧孩子。

社會局表示，透過完善的公共托育資源，平價的托育服務，協助青年安心成家，支持父母就業與育兒；大甲龍泉公托照顧24名0到2歲嬰幼兒，規劃活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區；更採開放空間設計，提供各類型學習刺激，營造舒適、衛生安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境。