快訊

國1坍方塞爆上班族大遲到 勞部：雇主不得視曠職、不能扣全勤獎金

習近平緊追毛澤東？美國漢學家：毛聰明有魅力、習很脆弱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／盧秀燕視察大甲首間公托 她拉里長的手兩人互稱對方功勞

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
公設民營大甲龍泉托嬰中心是大甲第一所公托，台中市長盧秀燕今天視察，拉著龍泉里長陳廷旺的手，兩人互稱公托設立是對方功勞。記者游振昇／攝影
公設民營大甲龍泉托嬰中心是大甲第一所公托，台中市長盧秀燕今天視察，拉著龍泉里長陳廷旺的手，兩人互稱公托設立是對方功勞。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天早上視察大甲第一所公托龍泉托嬰中心，她拉著當地龍泉里長陳廷旺的手，說自己公托公幼政績，也向在場民眾說，這所公托設立，里長陳廷旺是最大功勞，陳廷旺立即大聲說「市長的功勞」，兩人互稱讚，現場一片掌聲。

盧秀燕今天視察大甲首間公托　預告甲安埔區區都有公托，盧秀燕說，她重視環保生活，照顧幼兒生活，設公托是她這任最重要的施政，這是大甲第一所公托，台中市第24所公托，她上任前台中市只有5所公托，年底前還有很多公托要開幕，目的讓年輕人願生敢養，政府提供的公托公幼要加強，也提高生育補助津貼。

盧秀燕提到大甲這所第一所公托，在龍泉社區長壽會館二樓，政府整修後啟用，這是龍泉里長陳廷旺的大功勞，陳廷旺馬上回應說，都是市長的功勞，他說完哈哈大笑。

大甲第一所公托公設民營大甲龍泉托嬰中心，從今年8月22日開始收托，甲安埔地區每區將都有一所公托，公托月費7000元，扣掉托育補助5500元，家長每月只需要負擔1500元，減輕育兒負擔。

盧秀燕表示，大甲龍泉公托位在龍泉社區長壽會館2樓，緊鄰市立大甲幼兒園，她感謝大甲區公所和龍泉社區發展協會提供優質的環境，完整了龍泉里的幼托拼圖，一起照顧孩子。

社會局表示，透過完善的公共托育資源，平價的托育服務，協助青年安心成家，支持父母就業與育兒；大甲龍泉公托照顧24名0到2歲嬰幼兒，規劃活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區；更採開放空間設計，提供各類型學習刺激，營造舒適、衛生安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境。

為支持育兒家長，中市府持續作為，今年起，台中市生育津貼由1萬元加碼到2萬元，育兒津貼由3500元提高至5000元，公托補助從每月4000元加碼到5500元，準公托和準公保母每月補助8500元。

公設民營大甲龍泉托嬰中心是大甲第一所公托，台中市長盧秀燕今天視察。記者游振昇／攝影
公設民營大甲龍泉托嬰中心是大甲第一所公托，台中市長盧秀燕今天視察。記者游振昇／攝影
公設民營大甲龍泉托嬰中心是大甲第一所公托，台中市長盧秀燕今天視察。記者游振昇／攝影
公設民營大甲龍泉托嬰中心是大甲第一所公托，台中市長盧秀燕今天視察。記者游振昇／攝影
公設民營大甲龍泉托嬰中心是大甲第一所公托，台中市長盧秀燕今天視察，拉著龍泉里長陳廷旺的手，兩人互 稱公托設立是對方功勞。記者游振昇／攝影
公設民營大甲龍泉托嬰中心是大甲第一所公托，台中市長盧秀燕今天視察，拉著龍泉里長陳廷旺的手，兩人互 稱公托設立是對方功勞。記者游振昇／攝影

盧秀燕 台中市長 托育 2022大選

延伸閱讀

羅智強台中輔選 捷運藍線議題再駁火

影／大雅十四張圳及十三寮水環境改善完工 荒地華麗變身！

影／捷運藍線中央卡盧？ 盧秀燕往正面想：願再修正

台中大里東榮立體停車場啟用 盧秀燕：有人以為是美術館

相關新聞

影／盧秀燕視察大甲首間公托 她拉里長的手兩人互稱對方功勞

台中市長盧秀燕今天早上視察大甲第一所公托龍泉托嬰中心，她拉著當地龍泉里長陳廷旺的手，說自己公托公幼政績，也向在場民眾說，...

南投中寮「棋盤透天厝」 棋局如和解

南投中寮內城村有棟4樓半透天厝，其外觀牆面為巨大「象棋棋盤」，相當醒目，更因棋盤上的戰局仍在對弈中，許多人都在猜屋主用意...

中市鳴笛拖吊 最快年底上路

台中市處理違規停放車輛，不必鳴笛警示就可拖吊，經常引發民怨。台中市政府市政會議前天通過「台中市違規車輛移置保管及處理辦法...

故事旅行箱巡迴展到彰化了 跨界跨館一次看個夠

彰化縣政府文化局與雲林故事人協會合作舉辦《我們的館》故事旅行箱巡迴展，即日起在彰化縣二二八暨人權紀念館與南郭郡守官舍開展...

社頭鄉清水岩排水護欄斷裂 遭質疑為豆腐渣工程

彰化縣社頭鄉清水岩排水長達一公里的護欄多處斷裂毀損，社頭鄉民代表候選人蕭明芳說，該路段經常有休閒登山人車出入、一旁還有社...

中央地方聘請人力駐點驅趕獼猴 減少武陵地區人猴衝突

為增進武陵地區人猴衝突防治，今天由東勢林區管理處、雪霸國家公園管理處、退輔會武陵農場，以及台中市政府等四機關，於武陵地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。