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故事旅行箱巡迴展到彰化了 跨界跨館一次看個夠
彰化縣政府文化局與雲林故事人協會合作舉辦《我們的館》故事旅行箱巡迴展，即日起在彰化縣二二八暨人權紀念館與南郭郡守官舍開展，不只有台灣包括雲林故事館、崑曲博物館、春仔花工藝之家等場館的故事箱，還有來自馬來西亞等地的故事旅行箱為大家介紹各種文化風情，將展出到11月20日。
《我們的館》故事旅行箱巡迴展是集結宜蘭、桃園、彰化、雲林、嘉義、屏東等6個縣市，共13個故事旅行箱，以及來自馬來西亞吉隆坡、蕉賴十一哩、十八丁等3個故事旅行箱一起巡迴展出。
彰化縣文化局局長張雀芬說，館與館的跨區串連很不容易，此次能把各館故事帶到各地策展，讓各地民眾都能了解各館特色，是一個好的開始，未來也可以做為彰化在地各場館文化串連的活動參考，希望透過巡迴聯展呈現多元、創意、有特色的在地文化內涵，也達到文化資源共享，共同建構館群永續發展願景。
此次彰化場在彰化縣二二八暨人權紀念館展出的有雲林故事館、崑曲博物館、春仔花工藝之家、台語文故事箱(雲林故事館)、阿來福藝術工作室、台灣碗盤博物館、珊瑚法界博物館、馬來西亞長頸鹿故事館與二二八暨人權紀念館等9個故事箱；在南郭郡守官舍7、8號展出的有雲林縣傳統工藝文創發展協會、二結穀倉稻農文化館、故事ㄟ厝及馬來西亞「看見十八丁」、布袋戲故事箱(雲林故事館)、洪雅書房X嘉有老木工作隊及南郭郡守官舍共7個故事箱。
彰化縣二二八暨人權紀念館開放時間為周三至周日上午9點至下午4點半，由志工全時段導覽；南郭郡守官舍由彰化市南郭國小於展期每周六、日上午9點至下午4 點安排學生進行導覽，並於戶外區舉辦闖關活動。
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