聽新聞
test
0:00 / 0:00
社頭鄉清水岩排水護欄斷裂 遭質疑為豆腐渣工程
彰化縣社頭鄉清水岩排水長達一公里的護欄多處斷裂毀損，社頭鄉民代表候選人蕭明芳說，該路段經常有休閒登山人車出入、一旁還有社頭鄉立幼兒園，實在太危險，且發現外表看似水泥護欄，沒想到竟是空心護欄，質疑當初工程單位偷工減料，是「豆腐渣工程」，縣府與公所接獲通報表示近期將會勘改善。
蕭明芳指出，位於社頭鄉立幼兒園前方長達一公里的清水岩排水護欄多段嚴重毀損，且至少已長達4、5年，他發發斷掉的護欄裡面是空心，只有塑膠網，根本沒支撐性，相關單位僅用四個臨時紐澤西護欄圍著，但該處平常休閒登山人車多，如果不修繕實在非常危險，且他質疑當初施工應該是偷工減料，才會是空心的，難怪那麼容易壞。
社頭鄉公所建設課表示，這段護欄是縣府在2012年所發包施工的「社頭鄉清水岩坑等野溪護欄興建工程」，不過在5年後即有地方反映陸續出現護欄斷裂受損情形，公所粗估長達一公里的護欄修繕工程經費約500萬元，將再向縣府提出修繕計劃。
縣府水資處表示，該段護欄為預鑄產品，內含HDPE管強度符合當時規範，支撐應沒問題，但因使用多年，接獲民眾反映有斷裂情形，為維護民眾臨近清水岩坑的安全，將邀集公所現場會勘，研議改善方案，維護地方通行安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言