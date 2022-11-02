社頭鄉清水岩排水護欄斷裂 遭質疑為豆腐渣工程

彰化縣社頭鄉清水岩排水長達一公里的護欄多處斷裂毀損，社頭鄉民代表候選人蕭明芳說，該路段經常有休閒登山人車出入、一旁還有社頭鄉立幼兒園，實在太危險，且發現外表看似水泥護欄，沒想到竟是空心護欄，質疑當初工程單位偷工減料，是「豆腐渣工程」，縣府與公所接獲通報表示近期將會勘改善。

蕭明芳指出，位於社頭鄉立幼兒園前方長達一公里的清水岩排水護欄多段嚴重毀損，且至少已長達4、5年，他發發斷掉的護欄裡面是空心，只有塑膠網，根本沒支撐性，相關單位僅用四個臨時紐澤西護欄圍著，但該處平常休閒登山人車多，如果不修繕實在非常危險，且他質疑當初施工應該是偷工減料，才會是空心的，難怪那麼容易壞。

社頭鄉公所建設課表示，這段護欄是縣府在2012年所發包施工的「社頭鄉清水岩坑等野溪護欄興建工程」，不過在5年後即有地方反映陸續出現護欄斷裂受損情形，公所粗估長達一公里的護欄修繕工程經費約500萬元，將再向縣府提出修繕計劃。