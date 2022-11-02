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中央地方聘請人力駐點驅趕獼猴 減少武陵地區人猴衝突
為增進武陵地區人猴衝突防治，今天由東勢林區管理處、雪霸國家公園管理處、退輔會武陵農場，以及台中市政府等四機關，於武陵地區跨機關會議上正式達成協議，將共同聘請人力駐點進行獼猴驅離工作、向遊客宣導注意人猴相處距離，並加強取締違法餵食野生動物行為，讓武陵地區遊客與在地猴群找到相處的平衡點。
武陵地區包含：武陵國家森林遊樂區、雪霸國家公園、台灣櫻花鉤吻鮭野生動物保護區，以及退輔會武陵農場等區域，是台灣著名的旅遊勝地，更是民眾賞櫻賞楓的最佳去處。
近年因為賞花、露營、登山等各種活動漸增，遊客不當餵食的情形不斷發生，讓獼猴搶奪遊客食物、翻取露營區食材等衝突事件頻傳，為了維護遊憩安全品質，東勢林區管理處自2017年起，委託靜宜大學林良恭老師團隊在武陵地區進行長期獼猴族群調查，以及人猴衝突防治工作，減少人猴發生衝突的機會。
上月24日，武陵山莊停車場發生獼猴傷人事件後，東勢林區管理處於上月31日針對脫序獼猴啟動捕捉工作。
今日武陵地區跨機關會議中，提出減少人猴衝突措施，規劃增加人力駐點進行驅猴工作，獲雪霸國家公園管理處、退輔會武陵農場，以及臺中市政府支持，共同挹注經費攜手合作，在人猴衝突發生的熱點處，以不傷害獼猴的前題下增加驅趕強度。
持續與民眾溝通部分，除宣導於國家公園內餵食野生動物將面臨最高3000元罰鍰外，為了維持人猴適當警戒，將請保七大隊加強對餵食獼猴遊客進行蒐證，送請雪霸國家公園管理處依規定裁處，另規劃逐年建置武陵地區防猴垃圾桶，防止獼猴翻取垃圾，降低人猴接觸機會。
東勢林管處呼籲，前往武陵地區遊玩民眾應注意，獼猴接近人類主要是受食物吸引，請民眾於遊憩時，不餵食獼猴，而手持塑膠袋等會讓獼猴聯想到食物的容器物品，民眾遇到獼猴靠近不挑釁，人猴維持適當的相處距離。
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