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擁豐富鐵道文化 彰化市與日本玖珠町簽交流協定

中央社／ 彰化2日電

為慶祝彰化扇形車庫興建滿百年，彰化市今天和擁有豐後森機關車庫的日本大分縣玖珠町簽署友好交流協定，彰化市長林世賢指出，希望藉由和玖珠町簽署協定，擴大發展交流。

彰化市長林世賢今天透過視訊和日本大分縣玖珠町長宿利政和，共同簽署友好交流協定，玖珠町議會議長大野元秀等人都在線上見證。

林世賢指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成國際城市互訪有阻礙，但城市交流仍持續進行，玖珠町跟彰化市一樣有豐富的鐵道文化資產，玖珠町「豐後森機關」車庫先前與彰化扇形車庫締結姊妹車庫，他也一起見證，如今玖珠町和彰化市再簽友好交流協定，可說是雙喜臨門。

林世賢說，彰化市不僅有扇形車庫、彰化大佛及寺廟古蹟等觀光景點，也歡迎宿利政和等人能率團來彰化市，體驗彰化的鐵道風情、品嚐彰化美食，希望藉由簽署友好交流協定，能促進雙邊繁榮及擴大發展鐵路文化觀光、經濟、體育及學校等交流。

根據台灣鐵路局網站資料，日本大分縣玖珠町豐後森機關車庫，是日本九州地區僅存唯一的扇形機關車庫，與台鐵局彰化扇形車庫一樣都曾肩負著往來中繼補給站的使命，2019年台鐵扇形車庫與日本大分縣玖珠町的「豐後森機關」車庫，締結為姊妹關係。

彰化扇形車庫 日本 林世賢

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