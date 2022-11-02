蔡培慧爆支持里長被黑道找吃飯：某種程度就是威嚇

民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天說，十多名支持她的里長被黑道找去吃飯、喝酒，喝到凌晨請家人載回，這件事看起來是吃飯，但某種程度就是威嚇，「里長家人心裡會怎麼想」。

蔡培慧、民進黨祕書長林錫耀參加Yahoo TV「齊有此理」網路節目訪問，林錫耀說，這週選戰焦點放在蔡培慧等人，主軸就是反黑金，下週有其他主題繼續呈現，例如告訴選民，民進黨在北部縣市執政成績很好，每週主題不同，針對不同縣市不同重點陸續「上菜」。

對於主持人提問「力抗有黑金疑慮的對手是否壓力很大？」蔡培慧坦言壓力很大並表示，十多名支持她的里長被黑道透過小弟找出來吃飯、喝酒，喝到凌晨再請家人來載回，這件事看起來是吃飯，但某種程度就是威嚇，「如果你是那名里長的家人，你心裡會怎麼想」。

蔡培慧指出，上次她參加立法委員選舉，意識到賄選加黑道真的「有勢力」，黑道看重砂石、工程利益，選舉便推派對應人選來確保利益；為促使民眾挺身而出，她願意逐戶拜訪，就像讓這些長輩看到兒孫輩回來了，且願意好好做事，讓長輩知道南投有改變機會。

蔡培慧說，她有感受到「換黨換人做做看、南投要改變」的氛圍很強，南投主打觀光，但知名景點多由中央支撐，如日月潭是交通部觀光局、溪頭隸屬台大實驗林管理處、清境農場是隸屬國軍退除役官兵輔導委員會，但日月潭區環境很好，外圍鄉村卻很髒亂，代表南投縣政府缺乏管理，縣長林明溱不要只會勘農路。

蔡培慧指出，南投以觀光、農業為主，老年人口多，她覺得縣民不至於討厭民進黨，大家更焦慮的是南投沒有建設，前南投縣長李朝卿貪污案也讓縣民覺得「怎麼那麼惡質」，而林明溱雖無重大建設，但莫名其妙擁有2棟豪宅，價值新台幣5000萬元，大家會有疑惑。

林明溱在各鄉鎮辦卸任感恩說明會，縣府相關局處同場辦理政令宣導後發送泡麵碗，遭檢舉賄選。蔡培慧回答主持人表示，這些宣導品來自環保局、消防局等局處，讓人疑慮「怎拿公家錢用於選舉」，且遞送泡麵碗是國民黨南投縣長參選人許淑華的司機，主持人也穿著許淑華團隊背心。

蔡培慧指出，「我南投人，我驕傲」一直存在，是國民黨政治人物讓南投蒙羞，因此，要針對不同族群推出不同政策，讓縣民看到「生機」，如她引入工業技術研究院資源幫助南投青年創業，甚至吸引北部青年返鄉，要讓青年有感，就是要「做出來給大家看」。

蔡培慧說，她與許淑華的競爭不只是藍與綠，更是黑與白的戰爭，也是過去與未來的戰爭，南投需要往前走，但這些思維在許淑華政見中看不到，許淑華只會做農路，這次選舉，希望南投人做出最好選擇。