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社頭農會農民服務中心5日落成 快來買芭樂嘗美食

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉農會農民服務中心5日將落成開幕，舉辦「農遊社頭與芭弟相遇」活動，邀大家來買芭樂嚐美食。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉農會農民服務中心5日將落成開幕，舉辦「農遊社頭與芭弟相遇」活動，邀大家來買芭樂嚐美食。記者林宛諭／攝影

彰化縣社頭鄉農會為慶祝農民服務中心落成，舉辦「農遊社頭與芭弟相遇」活動，社頭鄉農會總幹事蕭浚二表示，社頭鄉的芭樂是全省最早的生產地，近年來農民不斷提升芭樂品質，也希望每年辦芭樂評鑑讓農民交流經驗、良性競爭，讓消費者對產地芭樂等水果更有信心。

社頭鄉農會今天舉辦農遊社頭宣傳會，蕭浚二與彰化縣副縣長洪榮章、縣農會總幹事張建豐等人暖身宣傳，也在中州科大餐飲系師生協助下，用在地特產桂圓加上珍珠鮮奶做成美味手搖飲，也展示多道以在地農產品為元素的精緻美食，邀請各地鄉親5日一起來同樂。

蕭浚二說，近年來農會除了改建新大樓，並將農會的社斗路金店面規畫成美食街招商，現已聚集採購人潮，更需要停車場，而農會肥料倉庫已使用80多年，相當老舊，在農委會與縣府補助下改建成多功能的農民服務中心，並拆除舊肥料倉庫，再規劃成停車場，有利於消費者停車方便，農會也持續協助青農市集，提升農產品商機。

蕭浚二說，社頭芭樂近年在台中農改場輔導下，芭樂品質不斷提升，甚至連台北消費者都非常喜愛，所以持續辦評鑑，讓農民經驗交流，要農民重視農藥殘毒問題，生產更安全的農產品，也可以保護消費者。

農會5日將舉辦農民服務中心開幕啟用典禮，現場請鄉親吃湯圓，並舉辦中部地區番石榴評鑑，本次共有100組參與評鑑，還有農會輔導21村家政班聯合成果展競賽，從上午9時到下午3時還有食農闖關遊戲、青農攤位市集、及小朋友喜愛的yoyo劇團、楊繡惠、許富凱等藝人表演節目。

彰化縣社頭鄉農會農民服務中心5日將落成開幕，舉辦「農遊社頭與芭弟相遇」活動，邀大家來買芭樂嚐美食。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉農會農民服務中心5日將落成開幕，舉辦「農遊社頭與芭弟相遇」活動，邀大家來買芭樂嚐美食。記者林宛諭／攝影

農會 農民 社頭鄉

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