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不能讓彰化人崩潰！「阿泉焢肉」恢復營業 縣長也排隊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化「阿泉焢（爌）肉」在10月19日今天上午7點準時恢復營業，縣長王惠美也前往排隊。圖／彰化縣府提供
彰化「阿泉焢（爌）肉」在10月19日今天上午7點準時恢復營業，縣長王惠美也前往排隊。圖／彰化縣府提供

10月27日傳出彰化排隊名店「夜市爌肉」、「魚市場爌肉」同時間停業，被喻為「彰化爌肉店最黑暗的一天」，就連彰化縣長王惠美也在臉書貼文指出，差點沒讓一早就在吃爌肉飯的彰化人崩潰，今天也前往恢復營業的彰化市成功路「阿泉焢（爌）肉」外帶一份，果然大排長龍。

「阿泉焢（爌）肉」在10月19日因內部整修暫停營業，幸好今天上午7點準時恢復營業，顧客湧現，王惠美在臉書表示，「彰化的爌肉飯可以說是舉世聞名，說到彰化美食人人都可以反射地講出爌肉飯。前陣子有幾家名店在經營上有些調整，差點沒讓我們這種一早就在吃爌肉飯的彰化人崩潰。」

王惠美也說，彰化有好米、好菜、好肉，每家的爌肉飯都好吃，嫩而不膩，自己的美食自己挺，一起繼續用新台幣買爆彰化美食們。

縣府城觀處表示，彰化爌肉飯可說是全民美食，三餐都可以選擇爌肉飯當主食，縣政府曾經出版爌肉飯為主角的美食地圖摺頁，嚴選69家網路評選近五顆星店家涵蓋15個鄉鎮，還供不應求，讓民眾按圖索驥，走到哪都可以搜尋到彰化美食爌肉飯。

彰化縣府推出爌肉飯摺頁嚴選69家網路評選近五顆星店家涵蓋15個鄉鎮，供不應求。圖／彰化縣府提供
彰化縣府推出爌肉飯摺頁嚴選69家網路評選近五顆星店家涵蓋15個鄉鎮，供不應求。圖／彰化縣府提供
彰化「阿泉焢（爌）肉」在10月19日今天上午7點準時恢復營業，縣長王惠美也前往排隊。圖／彰化縣府提供
彰化「阿泉焢（爌）肉」在10月19日今天上午7點準時恢復營業，縣長王惠美也前往排隊。圖／彰化縣府提供

王惠美

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