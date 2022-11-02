聽新聞
test
0:00 / 0:00
不能讓彰化人崩潰！「阿泉焢肉」恢復營業 縣長也排隊
10月27日傳出彰化排隊名店「夜市爌肉」、「魚市場爌肉」同時間停業，被喻為「彰化爌肉店最黑暗的一天」，就連彰化縣長王惠美也在臉書貼文指出，差點沒讓一早就在吃爌肉飯的彰化人崩潰，今天也前往恢復營業的彰化市成功路「阿泉焢（爌）肉」外帶一份，果然大排長龍。
「阿泉焢（爌）肉」在10月19日因內部整修暫停營業，幸好今天上午7點準時恢復營業，顧客湧現，王惠美在臉書表示，「彰化的爌肉飯可以說是舉世聞名，說到彰化美食人人都可以反射地講出爌肉飯。前陣子有幾家名店在經營上有些調整，差點沒讓我們這種一早就在吃爌肉飯的彰化人崩潰。」
王惠美也說，彰化有好米、好菜、好肉，每家的爌肉飯都好吃，嫩而不膩，自己的美食自己挺，一起繼續用新台幣買爆彰化美食們。
縣府城觀處表示，彰化爌肉飯可說是全民美食，三餐都可以選擇爌肉飯當主食，縣政府曾經出版爌肉飯為主角的美食地圖摺頁，嚴選69家網路評選近五顆星店家涵蓋15個鄉鎮，還供不應求，讓民眾按圖索驥，走到哪都可以搜尋到彰化美食爌肉飯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言