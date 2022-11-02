西屯首座寵物公園將開幕民代點缺失 中市府：積極改善

西屯首座寵物公園闢建於協仁公園，預計11月中旬啟用，市議員楊正中日前邀集市府建設局、動保處會勘，察覺有公園周邊安全護網與地面縫隙過大等諸多問題，要求市府需要驗收啟用前改善缺失，後續加強公園管理，讓飼主、寵物到公園溜達時可以更安全、更放心。

市府表示，針對護網及地面縫隙過大問題，建設局後續會再種植低矮灌木作阻隔。其餘缺失部分，建設局與動保處近期也會改善，期待飼主帶寵物來公園時能玩得開心又安心；西屯協仁寵物公園預計在11月中旬正式啟用。

西屯區第一座寵物公園將座落於協仁公園，一旁就是溪西圖書館；市議員候選人楊大鋐也陪同會勘，他表示，近年毛小孩飼養率增加，且西屯區集合式住宅多、家中空間小，毛小孩難有足夠活動空間，因此西屯設立專屬寵物活動公園，也是許多飼主殷殷期盼的希望。

楊正中10月31日會勘，過程中飼主也讓寵物犬到草地活動，發現仍有部分缺失需改善；如公園排水孔與孔蓋高低差、公園周邊安全護網與地面縫隙過大，且地面硬物尚未全面清除；飼主也建議市府，公園每日要進行場地清潔，每月更要定期消毒、除蟲，避免犬隻在公園玩耍時引蟲上身。

楊正中說，他在施工過程都持續追蹤相關進度，除要求市府，改善草地植披，也要注意寵物圍籬與地面縫隙，並要了解建設，是否與先前的規畫設計一致，為使西屯第一座寵物公園，能滿足飼主帶寵物出門活動需求。