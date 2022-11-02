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菜市場金馬獎 台中摘星數3連霸全台唯一突破4000顆星

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕訪視建國市場，了解攤商需求。圖／經發局提供
台中市長盧秀燕訪視建國市場，了解攤商需求。圖／經發局提供

經濟部有「菜市場金馬獎」之稱的優良市集及樂活名攤評核，台中市傳統市集這次摘星數達4923 顆，比上次多1032顆。市府經濟發展局長張峯源說，市府與攤商協力，這次締造「全台唯一突破4000顆星門檻」，連3年獲得全國總星數第一名，三連霸。建國市場、逢甲夜市拿下「五星市集」。

張峯源說，經發局推動公有市場、攤販集中區攤商報名參加評核，已逐步達成「市場全員認證評核」目標。今年度市集與名攤共計4923顆星，較2020年3891顆星成長26.52%，總星數全國第一，各縣市中歷年最佳成績，第二名、第三名分別為928顆星及841顆星。

台中市共34處獲選優良市集，五星2處、四星1處、三星25處、二星6處，市集總星數共101顆星；樂活名攤則有2072攤，其中五星10攤、四星33攤、三星636攤、二星1339攤、一星54攤，名攤總星數共4822顆星。

清水五權夜市負責人顏貽修說，夜市共134攤參與，大家趁此機會希望獲得專家學者的評核，對產品、攤位、服務等面向出建議，提高品質，很多攤商評核後著手改善缺失，如辦理行動支付、價格標示、增加攤裙、設置遮罩等，攤商自發性的改變，令人窩心。

台中市建國公有零售市場、逢甲觀光夜市首度獲五星優良市集肯定，台中首次出現五星傳統市集，代表環境衛生、特色經營、顧客服務、組織運作績效、行銷推廣、社會公益責任等全方位表現，在全國具有指標性與代表性。

樂活名攤部分，今年各星等大幅成長，五星名攤10家是歷年最多，包括建國市場的新隆發醬園、濟生蔘藥行、源和冷凍食品行；第二市場的德昌手工藝生活館、嵐肉燥專賣店、小庭找茶；大甲蔣公路觀光夜市的正兄弟當歸鴨肉麵線、A+炸食美饌、喫茶小舖大甲蔣公店及逢甲觀光夜市的激旨燒鳥二店。

經發局指出，市府近年投入預算並爭取中央補助，優化市集硬體設施，如老舊市場建物耐震能力補強、廁所整修、老舊電梯汰換等，全面加強市場硬體安全、照明、通風、環境衛生，營造嶄新、明亮的舒適購物環境。

台中市長盧秀燕到第三市場為攤商叫賣。圖／經發局提供
台中市長盧秀燕到第三市場為攤商叫賣。圖／經發局提供

逢甲夜市 台中市

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