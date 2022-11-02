綠批彰化伸港青年住宅零進度 縣府：調整工項再招標

彰化縣議會民進黨團近日砲火猛烈，今開記者會譴責彰化縣府推動的伸港青年住宅建設零進度，縣府重大工程不停流標，已經和彰化縣府畫上等號，對此縣府青發處說，已經和設計單位檢討調整工作項目及招標文件，預計在11月中旬再次上網公告。

彰化縣議會民進黨團指出，伸港青年住宅於2020年完成預算編列，2021年中旬工程發包施工，預定今年底建築完成。但三年過去了，今年9月縣府辦理第1期工程招標案，卻是「二度招標、二度流標」，在縣政府的施政成果網站上，也把完工年度延後至2024年「請問這不是跳票，什麼才是跳票？」

民進黨團說，10月底在彰化市動工興建彰化縣第一棟「只租不售」的社會住宅「學士安居」，是立委黃秀芳爭取來的，若當選縣長會和中央政府更緊密的合作，在員林市、和美鎮、鹿港鎮等鄉鎮，興建只租不售、總共2000戶社會住宅，實現彰化青年居住正義。

對此縣府青發處表示，伸港鄉青年住宅第一期工程已完成設計，但工程標案受到營建物價飆漲、疫情、缺工、國內工程量飽和等不利因素影響，在8、9月間2度招標都未能完成發包。經縣府團隊深入瞭解廠商不投標的原因，已經和設計單位檢討調整工作項目及招標文件，適度反映目前市場行情，預計在11月中再上網公告，也會邀請優良廠商參與投標。

青發處也指出，桃園市政府辦理的「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」，從今年3月第1次招標以來，已5次流標，預算金額由25.55億元增加到30.87億元，仍無法順利完成發包；高雄市政府辦理的「高雄市岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程」，也6次流標，預算金額由26.52億元增加到33.07億元，今年7月第7次招標才完成發包，顯見建築工程市場確實有發包不易的情況。