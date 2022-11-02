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綠批彰化伸港青年住宅零進度 縣府：調整工項再招標

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議會民進黨團今開記者會譴責彰化縣府推動的伸港青年住宅建設零進度。圖／彰化縣議會民進黨團提供
彰化縣議會民進黨團今開記者會譴責彰化縣府推動的伸港青年住宅建設零進度。圖／彰化縣議會民進黨團提供

彰化縣議會民進黨團近日砲火猛烈，今開記者會譴責彰化縣府推動的伸港青年住宅建設零進度，縣府重大工程不停流標，已經和彰化縣府畫上等號，對此縣府青發處說，已經和設計單位檢討調整工作項目及招標文件，預計在11月中旬再次上網公告。

彰化縣議會民進黨團指出，伸港青年住宅於2020年完成預算編列，2021年中旬工程發包施工，預定今年底建築完成。但三年過去了，今年9月縣府辦理第1期工程招標案，卻是「二度招標、二度流標」，在縣政府的施政成果網站上，也把完工年度延後至2024年「請問這不是跳票，什麼才是跳票？」

民進黨團說，10月底在彰化市動工興建彰化縣第一棟「只租不售」的社會住宅「學士安居」，是立委黃秀芳爭取來的，若當選縣長會和中央政府更緊密的合作，在員林市、和美鎮、鹿港鎮等鄉鎮，興建只租不售、總共2000戶社會住宅，實現彰化青年居住正義。

對此縣府青發處表示，伸港鄉青年住宅第一期工程已完成設計，但工程標案受到營建物價飆漲、疫情、缺工、國內工程量飽和等不利因素影響，在8、9月間2度招標都未能完成發包。經縣府團隊深入瞭解廠商不投標的原因，已經和設計單位檢討調整工作項目及招標文件，適度反映目前市場行情，預計在11月中再上網公告，也會邀請優良廠商參與投標。

青發處也指出，桃園市政府辦理的「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」，從今年3月第1次招標以來，已5次流標，預算金額由25.55億元增加到30.87億元，仍無法順利完成發包；高雄市政府辦理的「高雄市岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程」，也6次流標，預算金額由26.52億元增加到33.07億元，今年7月第7次招標才完成發包，顯見建築工程市場確實有發包不易的情況。

青年住宅 社會住宅

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