快訊

高虹安男友任公費助理惹風波 李姓助理今晚發3點聲明

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

武陵地區人猴衝突 加強驅趕設防猴垃圾桶

中央社／ 台中2日電
武陵山莊停車場傳出獼猴傷人事件，引起政府重視。圖為武陵農場露營區野生獼猴搶食遊客的存糧。圖／雪霸國家公園提供
武陵山莊停車場傳出獼猴傷人事件，引起政府重視。圖為武陵農場露營區野生獼猴搶食遊客的存糧。圖／雪霸國家公園提供

武陵山莊停車場日前發生獼猴傷人事件，東勢林管處針對脫序獼猴啟動捕捉工作。在人猴衝突熱點加強驅猴強度，建置防猴垃圾桶，加強取締違法餵食野生動物行為。

東勢林管處今天發布新聞稿指出，武陵地區有武陵國家森林遊樂區、雪霸國家公園、台灣櫻花鉤吻鮭野生動物保護區以及武陵農場等區域，是台灣著名的旅遊勝地。近年來因賞花、露營、登山等活動，遊客不當餵食野生動物，造成人猴衝突不斷，有民眾日前在武陵山莊遭獼猴咬傷。

東勢林管處、雪霸國家公園管理處、武陵農場以及台中市政府，今天在武陵地區召開跨機關會議，將共同聘請人力駐點驅離獼猴，宣導注意人猴相處距離，加強取締違法餵食野生動物行為，讓人猴間找到相處平衡點。

將宣導民眾在國家公園內餵食野生動物，將面臨新台幣3000元罰鍰，另也逐年規劃建置武陵地區防猴垃圾桶，防止獼猴翻取垃圾，降低人猴接觸機會。

東勢林管處呼籲民眾遊憩時，不餵食獼猴，減少食物露白機會，手持塑膠袋會讓獼猴聯想到食物的容器，民眾遇到獼猴靠近不挑釁，讓人猴維持適當相處距離，共享美好的山林風景。

武陵農場 國家公園 台灣獼猴

延伸閱讀

林務局證實「驅猴小組」下周研商 增人力減少人猴衝突

武陵農場獼猴傷人 陳吉仲：組跨部會「驅猴」小組因應

影／台灣獼猴好兇！武陵山莊停車場咬傷遊客手掌

高雄人才懂！機車停路邊「椅墊擺粗樹枝」 過來人揭背後用意

相關新聞

中央地方聘請人力駐點驅趕獼猴 減少武陵地區人猴衝突

為增進武陵地區人猴衝突防治，今天由東勢林區管理處、雪霸國家公園管理處、退輔會武陵農場，以及台中市政府等四機關，於武陵地區...

大排長龍！ 阿泉焢肉今恢復營業 老饕：為彰化爌肉飯黑暗期點盞明燈

10月27日，傳出彰化排隊名店「夜市爌肉」、「魚市場爌肉」同時間停業，被喻為「彰化爌肉店最黑暗的一天」， 另一家排隊名店...

南投「神秘棋盤」透天厝引熱議 屋主解密揭背後涵義

南投中寮內城村有棟4樓半透天厝，其外觀牆面為巨大「象棋棋盤」，相當醒目，更因棋盤上的戰局仍在對弈中，許多人都在猜屋主用意...

台中大里大明路141巷打通後消失？ 區公所：道路整編關係

台中市議員林德宇反映，大里區大明路141巷與東明路166巷打通後，前者巷道路牌竟然消失了，造成民眾不便。市議員候選人張芬...

社頭農會農民服務中心5日落成 快來買芭樂嘗美食

彰化縣社頭鄉農會為慶祝農民服務中心落成，舉辦「農遊社頭與芭弟相遇」活動，社頭鄉農會總幹事蕭浚二表示，社頭鄉的芭樂是全省最...

不能讓彰化人崩潰！「阿泉焢肉」恢復營業 縣長也排隊

10月27日傳出彰化排隊名店「夜市爌肉」、「魚市場爌肉」同時間停業，被喻為「彰化爌肉店最黑暗的一天」，就連彰化縣長王惠美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。