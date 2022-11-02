快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

影／大雅十四張圳及十三寮水環境改善完工 荒地華麗變身！

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市大雅區十四張圳及十三寮水環境改善，建置共榮公園，今天完工啟用。記者林佩均／攝影
台中市大雅區十四張圳及十三寮水環境改善，建置共榮公園，今天完工啟用。記者林佩均／攝影

荒地華麗變身！台中市大雅區十四張圳及十三寮水環境改善，工程總經費5200萬元，今天完工啟用。「大雅區大喜事！」市長盧秀燕出席啟用典禮說，去年她與在地鄉親一起開工動土，在市府團隊努力下，不到1年完工，嶄新的水岸景觀廊道，將串起在地認同感，歡迎民眾前來拍照打卡，體驗大雅在地自然風情。

盧秀燕致詞說，大雅區十四張圳第二期及十三寮排水沿線原為一片未整理的荒廢土地，感謝市議員吳顯森及在地民代協助通過預算推動改善活化，以及立法委員楊瓊瓔協助爭取中央前瞻計畫經費。

兩處工程基地均為水利地，如以土地現值取得所需經費龐大，特別感謝前台中農田水利會委員吳呈賢積極向農田水利署台中管理處（前身為台中農田水利會）爭取用地無償撥用，並感謝農田水利署台中管理處同意撥用，協力打造優質休憩空間。

大雅區長李修齊表示，十四張圳第二期工程範圍從大雅區仁和路至神林南路，串連一、二期步道，打造長度達800米的水岸及稻田圍繞的休閒步道；十三寮排水周邊環境設施強化改善工程範圍為中和橋至振興六路區段，設有一座跨越十三寮排水的麥香人行橋，連結兩岸約1公頃的綠地範圍。

此外，兩處均保留既有植栽與綠地，並預留滯洪空間，同時配置遊憩設施、展演平台，還有透水性步道，打造多功能優質公共活動場域。

台中市大雅區十四張圳及十三寮水環境改善，建置共榮公園，今天完工由台中市長盧秀燕親自主持啟用典禮。記者林佩均／攝影
台中市大雅區十四張圳及十三寮水環境改善，建置共榮公園，今天完工由台中市長盧秀燕親自主持啟用典禮。記者林佩均／攝影
台中市大雅區十四張圳及十三寮水環境改善，建置共榮公園，今天完工啟用。記者林佩均／攝影
台中市大雅區十四張圳及十三寮水環境改善，建置共榮公園，今天完工啟用。記者林佩均／攝影
台中市大雅區十四張圳及十三寮水環境改善，建置共榮公園，今天完工啟用。記者林佩均／攝影
台中市大雅區十四張圳及十三寮水環境改善，建置共榮公園，今天完工啟用。記者林佩均／攝影

農田水利會 盧秀燕 水利署

延伸閱讀

影／捷運藍線中央卡盧？ 盧秀燕往正面想：願再修正

台中大里東榮立體停車場啟用 盧秀燕：有人以為是美術館

他說台中空氣好「是習近平功勞」 盧秀燕巧妙回應

盧秀燕「母雞效益」威力強 民眾黨選將搶掛合體看板

相關新聞

大排長龍！ 阿泉焢肉今恢復營業 老饕：為彰化爌肉飯黑暗期點盞明燈

10月27日，傳出彰化排隊名店「夜市爌肉」、「魚市場爌肉」同時間停業，被喻為「彰化爌肉店最黑暗的一天」， 另一家排隊名店...

南投「神秘棋盤」透天厝引熱議 屋主解密揭背後涵義

南投中寮內城村有棟4樓半透天厝，其外觀牆面為巨大「象棋棋盤」，相當醒目，更因棋盤上的戰局仍在對弈中，許多人都在猜屋主用意...

台中大里大明路141巷打通後消失？ 區公所：道路整編關係

台中市議員林德宇反映，大里區大明路141巷與東明路166巷打通後，前者巷道路牌竟然消失了，造成民眾不便。市議員候選人張芬...

菜市場金馬獎 台中摘星數3連霸全台唯一突破4000顆星

經濟部有「菜市場金馬獎」之稱的優良市集及樂活名攤評核，台中市傳統市集這次摘星數達4923 顆，比上次多1032顆。市府經...

綠批彰化伸港青年住宅零進度 縣府：調整工項再招標

彰化縣議會民進黨團近日砲火猛烈，今開記者會譴責彰化縣府推動的伸港青年住宅建設零進度，縣府重大工程不停流標，已經和彰化縣府...

台中十大伴手禮網路票選將開跑 上購物節APP投票

「第14屆台中市十大伴手禮」11月1日起至11月10日舉辦網路票選，連結「台中購物節APP」，藉APP下載達150萬次，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。