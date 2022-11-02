影／大雅十四張圳及十三寮水環境改善完工 荒地華麗變身！

荒地華麗變身！台中市大雅區十四張圳及十三寮水環境改善，工程總經費5200萬元，今天完工啟用。「大雅區大喜事！」市長盧秀燕出席啟用典禮說，去年她與在地鄉親一起開工動土，在市府團隊努力下，不到1年完工，嶄新的水岸景觀廊道，將串起在地認同感，歡迎民眾前來拍照打卡，體驗大雅在地自然風情。

盧秀燕致詞說，大雅區十四張圳第二期及十三寮排水沿線原為一片未整理的荒廢土地，感謝市議員吳顯森及在地民代協助通過預算推動改善活化，以及立法委員楊瓊瓔協助爭取中央前瞻計畫經費。

兩處工程基地均為水利地，如以土地現值取得所需經費龐大，特別感謝前台中農田水利會委員吳呈賢積極向農田水利署台中管理處（前身為台中農田水利會）爭取用地無償撥用，並感謝農田水利署台中管理處同意撥用，協力打造優質休憩空間。

大雅區長李修齊表示，十四張圳第二期工程範圍從大雅區仁和路至神林南路，串連一、二期步道，打造長度達800米的水岸及稻田圍繞的休閒步道；十三寮排水周邊環境設施強化改善工程範圍為中和橋至振興六路區段，設有一座跨越十三寮排水的麥香人行橋，連結兩岸約1公頃的綠地範圍。