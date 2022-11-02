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南投賄選最高一票5千元 候選人祭10萬元檢舉獎金

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢呼籲民眾檢舉賄選，將提供10萬元獎金。圖／曾琮愷提供
南投縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢呼籲民眾檢舉賄選，將提供10萬元獎金。圖／曾琮愷提供

民進黨南投縣議員候選人曾琮愷與沈夙崢今天開記者會，指坊間傳言南投縣賄選價碼最高1票5000元，名間鄉賄選情況嚴重，只要民眾提供賄選的直接證據，將送10萬元檢舉獎金，呼籲選民一起抓賄選，端正選風。

曾琮愷說，上周五及周日起，名間鄉有兩名村長候選人及50多名選民，疑似涉嫌賄選遭檢調約談。他批評南投縣長林明溱舉辦卸任感恩說明會，卻贈送精美泡麵碗，涉嫌為國民黨縣長候選人賄選，南投縣地方選舉特別不平靜。

沈夙崢說，名間鄉一直是南投縣民主聖地，鄉民民主素養好，眾所皆知，但近年村鄰口耳相傳不買票就落選，所以務必要杜絕買票行為。

沈夙崢說，現在坊間傳言買票金額最高一票5000元，但民眾願意蒐集賄選證據，就能淨化選風。目前檢調接獲檢舉賄選，只要成案就有5萬元的反賄獎金，名間鄉民提供賄選直接證據，成案後將再給送10萬元的檢舉獎金，希望大家參與查賄，拒絕買票賄選。

民進黨名間鄉長候選人陳翰立（左起）縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢呼籲民眾檢舉賄選，端正選風。圖／曾琮愷提供
民進黨名間鄉長候選人陳翰立（左起）縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢呼籲民眾檢舉賄選，端正選風。圖／曾琮愷提供
南投縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢呼籲民眾檢舉賄選，將提供10萬元獎金。圖／曾琮愷提供
南投縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢呼籲民眾檢舉賄選，將提供10萬元獎金。圖／曾琮愷提供

賄選 2022大選 南投縣選舉

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