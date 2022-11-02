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中市違停車輛拖吊前先鳴笛警示 最快今年底上路

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府修正「台中市違規車輛移置保管及處理辦法」草案，未來執行違規車輛移置作業，應播放警語或警示音預警，預計最快今年底或是明年上半年上路。圖／台中市政府提供
台中市府修正「台中市違規車輛移置保管及處理辦法」草案，未來執行違規車輛移置作業，應播放警語或警示音預警，預計最快今年底或是明年上半年上路。圖／台中市政府提供

台中市過去處理違規停放車輛，不必鳴笛警示就可拖吊，引發民怨。台中市政府市政會議昨天通過「台中市違規車輛移置保管及處理辦法」草案，執行人員執行車輛移置作業時，應播放警語或警示音預警提醒，交通局明定相關作業規定中，預計最快今年底或是明年上半年上路。

台中市過去在拖吊違規車輛前不廣播也不鳴笛，一發現違規直接拖走。台中市去年交通違規罰鍰收入約22億9300萬，其中違規停車共4億6800萬元、占20%，拖吊違停移置保管費用共1262萬元，引來民怨。

市府為此修正「台中市違規車輛移置保管及處理辦法」，昨天經市政會議通過，近日將公告實施，未來執行車輛移置作業，應播放警語或警示音預警，藉此即時排除妨礙道路交通的車輛，維護道路交通順暢與安全。

交通局副局長江俊良表示，台中市拖吊車沒有鳴笛設備，將增設鳴笛設備；後續如何執行播放警語或警示音等配套措施，交通局會再參考其他縣市作法，邀集警察局共同研議後，明定相關作業規定，預計最快今年底或是明年上半年上路。

警察局指出，執勤員警於執行拖吊執法勤務時，將配合交通局辦理。

民進黨台中市議員周永鴻表示，草案修正後違規停車開單或拖吊前先做出警示，作法立意良善。但他也提醒市府要把執行流程SOP訂好，讓第一線基層員警執法有據，避免和民眾衝突，造成不必要的負擔。

台中市 警察 民進黨

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