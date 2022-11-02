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彰化累計700多人因新冠肺炎感染死亡 今辦追思法會

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府今天在彰化殯儀館為因疫情往生者舉行追思法會。圖／彰化縣府提供
彰化縣府今天在彰化殯儀館為因疫情往生者舉行追思法會。圖／彰化縣府提供

國內新冠肺炎疫情歷經2年多，彰化縣府今天為因疫情往生者舉行追思法會，彰化在疫情期間截至目前為止有7百多人因染疫死亡，因為法定傳染病須在一定時間內火化，縣府盼透過宗教信仰的力量，讓往生尊靈獲得安息，讓親屬都能獲得精神上的慰藉。

新冠肺炎疫情爆發以來，彰化出現首起新冠肺炎死亡病例，死者為白牌車司機，也讓彰化疫情發展受到關注，現在隨著疫情流感化，彰化縣政府結合玄門法師總會於在彰化市立殯儀館至孝廳舉辦「彰化縣新冠疫情往生尊靈追思功德法會」。

彰化縣長王惠美說，彰化在疫情期間截至目前為止，有7百多人因染疫死亡，因為是法定傳染病染疫死亡需於一定時間內火化，無法辦理完整治喪事宜，縣府於疫情趨緩之際，舉辦追思功德法會，請法師帶領誦經迴向，祈使亡者得以離苦得樂，使家屬得以慰藉、心裡更加安定。

王惠美也說，彰化縣防疫包迄今已發送逾15萬多份，村里長及村里幹事關懷與轉介防疫中心也超過8萬件，呼籲COVID-19疫苗趕緊前往接種，另外流感疫苗也施打中，請民眾多加利用。

國內新冠肺炎疫情歷經2年多，彰化縣府今天為因疫情往生者舉行追思法會。圖／彰化縣府提供
國內新冠肺炎疫情歷經2年多，彰化縣府今天為因疫情往生者舉行追思法會。圖／彰化縣府提供

疫情 新冠肺炎

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