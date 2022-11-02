大排長龍！ 阿泉焢肉今恢復營業 老饕：為彰化爌肉飯黑暗期點盞明燈

10月27日，傳出彰化排隊名店「夜市爌肉」、「魚市場爌肉」同時間停業，被喻為「彰化爌肉店最黑暗的一天」， 另一家排隊名店彰化市成功路「阿泉焢（爌）肉」，則先在10月19日因內部整修暫停營業，讓彰化人崩潰。還好，「阿泉焢肉飯」趕在今天上午7點準時恢復營業，舊雨新知紛紛趕來，又是大排長龍，業者忙得不可開交。

彰化爌肉飯遠近馳名，是在地人的常日小吃，令旅外遊子魂牽繫絆，也是外遊人朝聖的美食，黏著度比「彰化肉圓 」過之而不及。因為彰化是傳統農業縣，農民必須早起耕作，因此扒上白飯配上爌肉，一天才有體力工作，這也是很多外地人難以理解的「為什麼彰化人一早就在吃爌肉飯？」給了答案。在彰化從早開始到午夜，24小時都有爌肉飯可吃。

「阿泉焢肉飯」就是早場的爌肉飯，每天清晨7點開賣，一直忙到中午還應接不暇，為老饕「顧兩頓」。以「瘦肉不澀、肥肉不膩」，很貼切地形容阿泉爌肉飯的美味。

有近80年歷史的阿泉爌肉飯，現由第3代經營，至今仍保有獨家滷味秘方，不鹹又順口，用的是溫體豬後腿，以滷汁現煮2到3個小時，憑著經驗控制火候，滷出的爌肉軟硬適中，不油膩，色澤又好看。由於做法「頂真」，一鍋賣完再推出一鍋，雖然常會讓顧客等候，為了確保品質，這個原則一點也不能打折扣。

很多彰化人對於各家爌肉飯如數家珍，也吃出了心得。白姓老饕就愛吃阿泉爌肉的離緣，即帶皮靠腹部的後腿肉，及帶筋的腳庫，肉質Q而不澀，再配上骨仔肉湯，可連扒好幾碗。阿泉爌肉飯古法滷製的鴨蛋，既Q又好吃，湯類是以大骨湯熬煮，特別甘甜爽口，新鮮的骨仔肉及蝦丸湯最受歡迎。

「阿泉焢肉飯」今天上午7點恢復營業，很多老饕都打聽好了，一大早就趕去排隊，更有不少重機族成群結隊而來，還有一對老夫婦從台北回來彰化，他說，「阿泉好吃，回彰化一定要來吃」，還有不少人打包回去。