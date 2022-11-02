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大排長龍！ 阿泉焢肉今恢復營業 老饕：為彰化爌肉飯黑暗期點盞明燈

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
因整修內部暫停營業兩周的彰化排隊名店阿泉焢肉飯，今天上午恢復營業，顧客大排長龍。記者劉明岩／攝影
因整修內部暫停營業兩周的彰化排隊名店阿泉焢肉飯，今天上午恢復營業，顧客大排長龍。記者劉明岩／攝影

10月27日，傳出彰化排隊名店「夜市爌肉」、「魚市場爌肉」同時間停業，被喻為「彰化爌肉店最黑暗的一天」， 另一家排隊名店彰化市成功路「阿泉焢（爌）肉」，則先在10月19日因內部整修暫停營業，讓彰化人崩潰。還好，「阿泉焢肉飯」趕在今天上午7點準時恢復營業，舊雨新知紛紛趕來，又是大排長龍，業者忙得不可開交。

彰化爌肉飯遠近馳名，是在地人的常日小吃，令旅外遊子魂牽繫絆，也是外遊人朝聖的美食，黏著度比「彰化肉圓 」過之而不及。因為彰化是傳統農業縣，農民必須早起耕作，因此扒上白飯配上爌肉，一天才有體力工作，這也是很多外地人難以理解的「為什麼彰化人一早就在吃爌肉飯？」給了答案。在彰化從早開始到午夜，24小時都有爌肉飯可吃。

「阿泉焢肉飯」就是早場的爌肉飯，每天清晨7點開賣，一直忙到中午還應接不暇，為老饕「顧兩頓」。以「瘦肉不澀、肥肉不膩」，很貼切地形容阿泉爌肉飯的美味。

有近80年歷史的阿泉爌肉飯，現由第3代經營，至今仍保有獨家滷味秘方，不鹹又順口，用的是溫體豬後腿，以滷汁現煮2到3個小時，憑著經驗控制火候，滷出的爌肉軟硬適中，不油膩，色澤又好看。由於做法「頂真」，一鍋賣完再推出一鍋，雖然常會讓顧客等候，為了確保品質，這個原則一點也不能打折扣。

很多彰化人對於各家爌肉飯如數家珍，也吃出了心得。白姓老饕就愛吃阿泉爌肉的離緣，即帶皮靠腹部的後腿肉，及帶筋的腳庫，肉質Q而不澀，再配上骨仔肉湯，可連扒好幾碗。阿泉爌肉飯古法滷製的鴨蛋，既Q又好吃，湯類是以大骨湯熬煮，特別甘甜爽口，新鮮的骨仔肉及蝦丸湯最受歡迎。

「阿泉焢肉飯」今天上午7點恢復營業，很多老饕都打聽好了，一大早就趕去排隊，更有不少重機族成群結隊而來，還有一對老夫婦從台北回來彰化，他說，「阿泉好吃，回彰化一定要來吃」，還有不少人打包回去。

時代力量彰化縣議員吳韋達和南區代表參選人王威程也很喜歡吃彰化爌肉飯，他們今天還贈送花籃祝賀生意興隆。吳韋達說，日前兩家知名老字號爌肉飯接連無預警貼出結束營業和頂讓公告，此時看到阿泉爌肉飯開始營業的消息，特別贈送花籃，不僅祝賀生意興隆，卡片上還寫道「在別人熄滅時，您為我點燈」，感謝阿泉爌肉飯在彰化爌肉飯黑暗期，點起一盞傳承的明燈。

因整修內部暫停營業兩周的彰化排隊名店阿泉焢肉飯，今天上午恢復營業，顧客大排長龍。記者劉明岩／攝影
因整修內部暫停營業兩周的彰化排隊名店阿泉焢肉飯，今天上午恢復營業，顧客大排長龍。記者劉明岩／攝影
因整修內部暫停營業兩周的彰化排隊名店阿泉焢肉飯，今天上午恢復營業，他的肉質被形容「瘦肉不澀、肥肉不膩」。記者劉明岩／攝影
因整修內部暫停營業兩周的彰化排隊名店阿泉焢肉飯，今天上午恢復營業，他的肉質被形容「瘦肉不澀、肥肉不膩」。記者劉明岩／攝影
因整修內部暫停營業兩周的彰化排隊名店阿泉焢肉飯，今天上午恢復營業，顧客大排長龍。記者劉明岩／攝影
因整修內部暫停營業兩周的彰化排隊名店阿泉焢肉飯，今天上午恢復營業，顧客大排長龍。記者劉明岩／攝影
因整修內部暫停營業兩周的彰化排隊名店阿泉焢肉飯，今天上午恢復營業，顧客大排長龍。記者劉明岩／攝影
因整修內部暫停營業兩周的彰化排隊名店阿泉焢肉飯，今天上午恢復營業，顧客大排長龍。記者劉明岩／攝影
因整修內部暫停營業兩周的彰化排隊名店阿泉焢肉飯，今天上午恢復營業，他的肉質被形容「瘦肉不澀、肥肉不膩」。記者劉明岩／攝影
因整修內部暫停營業兩周的彰化排隊名店阿泉焢肉飯，今天上午恢復營業，他的肉質被形容「瘦肉不澀、肥肉不膩」。記者劉明岩／攝影
因整修內部暫停營業兩周的彰化排隊名店阿泉焢肉飯，今天上午恢復營業，顧客大排長龍。記者劉明岩／攝影
因整修內部暫停營業兩周的彰化排隊名店阿泉焢肉飯，今天上午恢復營業，顧客大排長龍。記者劉明岩／攝影

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