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大坑登山公車66副11月5日上路 松竹捷運站旁發車
台中大坑風景區有12條登山路線，多年來每年逾200萬人次到訪。台中市政府交通局推出首條登山公車，「66路」公車11月5日起假日有18個班次調整為「66副」，方便民眾前往大坑1、2、3、9、10號等登山步道。
交通局長葉昭甫說，大坑登山公車路線11月5日上路，「66副」假日18個班次「66副」，配合登山作息，5點10分至16點50分，從捷運與台鐵松竹站東側的軍福十九路發車，經捷運舊社站後直行松竹路前往大坑1、2、3、9、10號等登山步道。
葉昭甫説，66路主線由潭子聯合辦公大樓發車，串聯大坑風景區多個登山步道，每天有37班次。經觀察，假日時段前往洽公及慈濟醫院門診就醫需求較低，因此調整66路主線假日時段中的18個班次改為副線，就近串聯至捷運松竹站與舊社站。
交通局指出，交通局配合捷運綠線，盤點沿線周邊公車路網，陸續新闢11條路線、調整15條既有公車路線，主要路廊推行幹線公車，強化捷運聯外接駁。
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